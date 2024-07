La alcaldesa de Puebla de Don Fadrique anuncia su dimisión

JOSÉ UTRERA PUEBLA DE DON FADRIQUE Jueves, 11 de julio 2024, 14:29 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

La alcaldesa de Puebla de Don Fadrique, Laura Gómez (PP) anuncia su dimisión y la convocatoria de un pleno extraordinario para mañana viernes a las 8 de la mañana, con el único punto en el orden del día de presentar su dimisión, como alcaldesa y también como miembro de la corporación municipal poblata. La dimisión ha causado sorpresa en la comarca de Huéscar.

Laura Gómez, en unas breves declaraciones realizadas a Ideal, asegura que dimite por estar agotada física y emocionalmente, además de motivos familiares, a la vez que afirma «Yo no soy política y no valgo para política» No quiere hacer manifestaciones en los medios y mañana viernes dice que dará las explicaciones que tenga que dar en el pleno.

El Presidente del PP de Puebla de Don Fadrique, Mariano García Castillo, que además de parlamentario andaluz es el coordinador del PP para las comarcas de Baza y Huéscar, ha indicado a Ideal, que respeta la decisión de su compañera, motivada por asuntos personales y le agradece el trabajo desarrollado como alcaldesa y concejal del Ayuntamiento de La Puebla.

De momento aunque suena algún nombre para la alcaldía, Mariano García, considera que hay que ser cautos y una vez confirmada la dimisión hablará con los concejales para ver qué alternativas viables hay para ser alcalde o alcaldesa.

Tras las últimas elecciones municipales de junio del 2023, el PP gobierna el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique con mayoría absoluta, el PP tiene 8 de los 11 concejales con que cuenta la corporación municipal, el PSOE tiene 2 y Podemos 1.