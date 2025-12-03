Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»

El equipo de delitos informáticos de la Guardia Civil investiga el origen y distribución de las fotos falsas

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:59

La alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, ha denunciado ante la Guardia Civil la difusión en redes sociales y aplicaciones de mensajería de varias imágenes ... falsas generadas con inteligencia artificial (conocidas como «deepfakes» o «dickfaces»), en las que se suplantaba su identidad y se la representaba en situaciones vejatorias, de carácter sexual y, en uno de los casos, con un tono macabro que la propia regidora ha calificado como «vomitivo» y «de muy mal gusto».

