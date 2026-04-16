La alcaldesa de Caniles no supera la cuestión de confianza

La alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez Sánchez, no supera la cuestión de confianza a la que se ha sometido en el pleno municipal ... celebrado este jueves, de forma que los grupos en la oposición, PP y PSOE, con cuatro y dos concejales respectivamente, disponen desde ahora de un mes para presentar una moción de censura al gobierno de Vázquez, integrado por un total de cinco ediles.

En el caso de no realizarse la moción de censura, que casi ha quedado descartada por el portavoz del grupo municipal del PP, Roberto Martínez, y una vez trascurrido el plazo establecido, los presupuestos quedarán aprobados y la alcaldesa seguirá en su puesto.

La alcaldesa registró esta cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal, propuesto por el equipo de gobierno con ocho millones de euros, toda vez que el mismo no ha salido adelante en las tres ocasiones anteriores que lo ha presentado a pleno.

María Pilar Vázquez ha pedido en reiteradas ocasiones a los dos grupos de la oposición que se abstuvieran en la votación. Si no lo hacían y votaban en contra de la cuestión de confianza, era la prueba de tener un pacto entre ellos, asegura.

La alcaldesa ha cargado contra el bipartidismo PSOE-PP, que ha calificado de «atraco cuando los dos grandes bloques se reparten el poder sin espíritu de cooperación, sin mirar el interés general». Vázquez ha calificado de una decisión «valiente» la adoptada por ella y su equipo de gobierno para someterse a una cuestión de confianza y ha retado a otros ayuntamientos en similares circunstancias que hagan lo mismo».

El grupo socialista, por su parte, ha expuesto sus motivos para negarse a la aprobación del presupuesto, su postura sobre el centro de salud y sobre el servicio de ayuda a domicilio, principales puntos de conflicto en la política local. «Aquí se nos está acusando de estar en contra de los intereses de los vecinos. Y nada que ver con eso es cierto, solo la intransigencia de Compromiso por Andalucía para negociar», ha dicho el portavoz del PSOE, Miguel Román que asegura defender los intereses de sus vecinos.

El portavoz del PP, Roberto González, como ya hiciera el pasado lunes, ha vuelto a incidir que ellos también quieren la construcción del nuevo centro médico, pero no en el lugar elegido por la alcaldesa.

El portavoz del PP ha acusado a la alcaldesa de gobernar de manera «maquiavélica y manipuladora, siempre queriendo imponer sus teorías, sin negociar». «Para el PP, la alcaldesa es una especialista en generar problemas y luego pretender hacerse la víctima». A la vez que critica que el equipo de gobierno, diga que ha recogido las propuestas a los presupuestos de PSOE y PP «de las redes sociales». Roberto González ha señalado el hecho de que la alcaldesa enviara una carta al presidente de la Junta de Andalucía para que intercediera para que el PP de Caniles apoyara los presupuestos.

Antes de la votación, María Pilar Vázquez ha vuelto a destacar su gestión económica al frente del consistorio y la decisión de construir un centro de salud con recursos propios municipales. Y la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, que al menos el PSOE no quiere apoyarlo, tal y como lo plantea el equipo de gobierno por perjudicar a una parte de las trabajadoras.