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María Pilar Vázquez alcaldesa de Caniles JOSÉ UTRERA

La alcaldesa de Caniles no supera la cuestión de confianza

PP y PSOE, que suman 6 concejales, tienen ahora un mes de plazo para presentar una moción de censura

JOSÉ UTRERA

CANILES

Jueves, 16 de abril 2026, 15:52

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La alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez Sánchez, no supera la cuestión de confianza a la que se ha sometido en el pleno municipal ... celebrado este jueves, de forma que los grupos en la oposición, PP y PSOE, con cuatro y dos concejales respectivamente, disponen desde ahora de un mes para presentar una moción de censura al gobierno de Vázquez, integrado por un total de cinco ediles.

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