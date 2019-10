Los alcaldes exigen a la Junta un paso alternativo sobre el Río Baza Un vecino de Baza, cruza el puente a pie para llevar un encargo un familiar de Benamaurel / JOSÉ UTRERA Han presentado un escrito pidiendo una reunión urgente con la Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía JOSÉ UTRERA BAZA Sábado, 19 octubre 2019, 10:39

Todos los alcaldes de las localidades afectadas por la rotura del puente sobre el Río Baza y el corte de la carretera A-4200 entre Baza y Benamaurel, han presentado en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y también en la Subdelegación del Gobierno, un escrito en el que reclaman una reunión urgente con la Consejera de Fomento, Marifran Carazo, con el delegado Pablo García y con la subdelegada, Inmaculada López.

Los alcaldes de Baza, Benamaurel, Cúllar, Castillejar, Cortes de Baza, Castril y Zújar, quieren que se habilite un paso alternativo de inmediato. Y consideran que la opción más rápida, es que el ejército instale el puente móvil sobre el puente actual y en una semana el paso estaría abierto, pues el ejército tardía solo unos días en instalar el puente, entre 7 y 10 días. A principio de año ya instalaron uno de 40 metros en Casariche, sobre el tío Yeguas y tardaron 48 horas. El de Baza, sería algo más largo pues tendría casi 51 metros.

Más opciones

Otra opción ya adelantada el lunes pasado por los militares, durante la reunión celebrada en Baza, es construir el puente, unos metros más abajo o arriba del actual, pero es necesario que la Junta de Andalucía, construya antes, los estribos o apoyos del puente. Esta opción retrasaría la instalación del puente metálico del ejército, al menos hasta el mes de noviembre, quizás más.

Hay una tercera opción, que propuso el alcalde de Benamaurel, Francisco Torregrosa, y sería que el ejército ponga el puente sobre el viejo, lo que resolvería la urgencia del paso por la carretera y que la Junta de Andalucía, con más tiempo, aproveche la ocasión para cambiar la ubicación del puente permitiendo la eliminación de curvas y cambios de rasante en el río Baza y Berberiz, sería una obra con vistas al arreglo de la carretera A-4200 que se viene reclamando desde hace años, para la que incluso se realizó en su día un presupuesto de 14 millones de euros, pero no se realizó, según la Junta de Andalucía por los recortes presupuestarios de hace diez años. El PP y la propia consejera de Fomento, Marifran Carajo, ha venido reclamando insistentemente el arreglo de la carretera A-4200.

Ahora la urgencia, no es tanto la carretera, y si la apertura de un paso sobre el Río Baza. Los alcaldes coinciden en señalar que hace falta verdadera voluntad política por parte de la Junta de Andalucía, que desde el principio, solo ha presentado una opción, derruir el puente y construirlo nuevo, sin antes construir un paso alternativo como el que la propia Junta de Andalucía hizo en el mes de agosto en Orgiva. Al parecer el próximo jueves la Junta podría adjudicar ya las obras del nuevo puente, pero no existe alternativa de paso sobre el Río Baza, salvo la carretera Cúllar – Benamaurel, donde siempre te llevas algún susto debido al intenso tráfico de coches, camiones y tractores. Siempre hay algún conductor que corre más de lo debido en un tramo de 11 kilómetros de una carretera que no está preparada para soportar un tráfico tan intenso.

Indignación en aumento

Los vecinos de la zona, sobre todo los de Benamaurel, no comprenden como no se ha construido ya un paso o vado para que los coches puedan pasar. Es una obra sencilla de hacer y si llueve se corta el paso para evitar cualquier peligro. Muchos de ellos, han trabajado en una empresa de obra pública que había en Benamaurel, y saben lo que hablan, no ven difícil ni costoso el construir un paso alternativo, que ya debería de estar hecho. «El Río Baza, no es el Guadalquivir, casi siempre va seco y construir un paso es relativamente sencillo». Argumentan los afectados, cuya paciencia está a punto de colmarse. Algunos de ellos utilizan caminos agrícolas que hay en la zona, pero no dar el rodeo por Cúllar y la A-92 hasta Baza. Incluso pasan un puente sin protecciones que hay cerca de Benamaurel.

La semana próxima, la Junta tendrá que pronunciarse, si mantiene su intención de construir el puente en cinco meses, que parece que sí. Pero tendrá que dar una alternativa de paso sobre el Río Baza, bien con el puente militar o realizando un paso provisional. Son muchas las personas las afectadas, escolares, profesionales, repartidores, vecinos que necesitan ir al hospital.

Los alcaldes, ha realizado múltiples gestiones, todas desde el plano institucional, pero el modo de realizar las reivindicaciones, podrían elevarse de tono en los próximos.

Como anécdota, relatar que hay quienes acuden al puente desde Baza, con algún encargo o mercancía que le han encargado algún amigo o familiar. Entre ellos un vecino de Baza, que le pasa a su sobrina la prensa rosa que le encargan las clientas de su supermercado.