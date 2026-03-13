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Juan Francisco Torregrosa ( Derecha de la foto) junto al Secretario General del PSOE de Baza JOSÉ UTRERA

El alcalde de Benamaurel pide el archivo de su imputación por una presunta estafa y alega que es víctima de suplantación

Hace 8 días Juan Francisco Torregrosa fue detenido al acudir a renovar el DNI por una requisitoria por estafa de un juzgado de Elda

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 13 de marzo 2026, 09:14

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El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa Martínez, ha solicitado al juzgado de Instancia de Elda, el sobreseimiento libre y archivo de la causa en ... la que figura como investigado por una presunta estafa, al sostener que en realidad fue víctima de una suplantación de identidad relacionada con una empresa de la que fue administrador.

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