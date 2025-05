El alcalde de Benamaurel exige a la Junta el arreglo integral de la carretera A-4200

JOSÉ UTRERA BENAMAUREL Domingo, 11 de mayo 2025, 14:29 Comenta Compartir

El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, vuelve a reivindicar el arreglo integral de la carretera A-4200 que principal vía de comunicación entre una parte de la comarca de Baza con la de Huéscar. La carretera es esencial para acceder a la A-92 y a centros tan importantes como el Hospital de Baza que es el centro sanitario de referencia y demás centros de interés tanto públicos como privados o comerciales.

Juan Francisco Torregrosa, aprovechó la visita de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz a la carretera entre Baza y Benamaurel, para inspeccionar unas obras, finalizadas hace meses, realizadas con celeridad por la Junta tras la DANA del pasado mes de octubre para insistir ante la consejera en la necesidad de acometer ya el arreglo integral de la carretera desde Baza, Benamaurel, Castillejar y Huéscar.

«Llevamos años reivindicando el arreglo integral de esta carretera autonómica que vertebra las comarcas de Baza y Huéscar, y no estamos obteniendo respuesta por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía», manifestó el alcalde Benamaurel a pie de carretera durante la visita de Rocío Díaz a quien insistió para que retome el proyecto. Por su parte el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, que también estaba presente, recrimino a su colega que el PSOE no había arreglado la carretera, durante tantos años al frente de la Junta de Andalucía. «No es una excusa valida, que el PSOE no lo hiciera para que lo haga el actual gobierno que tanto reclamó el arreglo de la carretera cuando estaba en la oposición y lo mismo sucede con la autovía del Mármol hasta Baza» precisa Torregrosa.

«Si la Junta de Andalucía sigue centrando sus esfuerzos inversores en las grandes ciudades y grandes aglomeraciones urbanas, las zonas rurales seguiremos quedando atrás en desarrollo, en calidad de servicios, eso no es incentivo para que la gente se quede en nuestros pueblos», argumenta Juan Francisco Torregrosa.

Por su parte la parlamentaria Olga Manzano se suma una vez más a la reivindicación del alcalde socialista de Benamaurel y afirma que el PP incluyó en su programa electoral de 2018 el arreglo de la A-4200 e insta a la Consejería de Fomento a ejecutar el proyecto que dejó redactado el anterior gobierno socialista

Por su parte el alcalde de Baza, al final de la visita manifestó a IDEAL su intención de seguir trabajando para arreglar la carretera entre Baza y Benamaurel.