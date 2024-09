El alcalde de Baza no cesará al concejal que hizo comentarios racistas contra Camela

El alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, y el concejal no inscrito Rafa Azor han comparecido en rueda de prensa para intentar pasar página y poner fin a la polémica formada tras una publicación por parte de este último en su cuenta de Facebook. Se trata de un comentario en el que textualmente decía que «los gitanos nunca han sido muy trabajadores, y anoche tampoco». «Una hora y poco de concierto, con la entrada algo cara para lo que fue. Unos músicos con treinta años de carrera dan para más», añadía. Todo ello en referencia al concierto que Camela ofreció en el municipio granadino.

El concejal ha manifestado que inmediatamente borró el comentario a la vez que ha asegurado que se han tergiversado sus palabras. «No supe decirlo a tiempo o no supe expresarme en ese momento. A Camela los conozco desde hace 27 años y en la expresión que dije 'los gitanicos', podía haber dicho o quería decir 'estos gitanicos', pero de manera amigable, como los gitanicos, al menos en Baza, se definen ellos mismos. Yo me he criado con ellos en mi barrio y tengo muchos amigos entre ellos y en mi lista iban personas gitanas».

Rafael Azor asegura que él solo quiso decir que el concierto fue flojo, que solo duró unos 75 minutos y que se abusó de poner fotos de familiares que poco interesaban a los 4.000 espectadores que se dieron cita en el campo de fútbol de la Alameda. El concejal critica otros aspectos del concierto como que el servicio de barra que lleva el propio dúo artístico sirviera Pepsi en botellas de dos litros y caliente.

«Insisto en que no tengo nada contra las personas de etnia gitana. Además, desde mi cargo de concejal suelo atender y les ayudo, como se puede demostrar. Por lo tanto, vuelvo a pedir disculpas si alguien se ha visto ofendido por esas palabras que a los dos minutos corregí», ha manifestado.

El concejal también ha prometido «ser más cuidadoso de ahora en adelante a la hora de realizar publicaciones en redes sociales», sabedor que de hay mucha gente que le observa por formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza.

El alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, afirma que no va a cesar al concejal, que está cumpliendo con su trabajo y dedicándole muchas horas al Ayuntamiento, trabajando por lo ciudadanos, «un hecho que nadie pone en duda». A la vez, ha denunciado el linchamiento público del que está siendo objeto este concejal, que «como todas las personas tiene el derecho a equivocarse». Además, el alcalde condena las amenazas que está recibiendo el concejal. «Este tipo de actuaciones son incluso más lamentables y condenables, algo que no se está haciendo desde otras fuerzas políticas».

Pedro Justo Ramos considera que «se está intentando aprovechar este asunto para debilitar al equipo de gobierno en busca de fines políticos. Consideramos que no son de recibo las peticiones de dimisión o cese, porque consideramos que existe ese derecho a equivocarse, a rectificar, a pedir disculpas y entendemos que así lo está haciendo Rafa Azor».