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Alberto González, dorsal 3161 se puso el primero desde el instante de la carrera JOSÉ UTRERA

Alberto González y Carolina Huertas la 49 Media Maratón «Ciudad de Baza»

En la prueba de fondo de los 12 kilómetros los ganadores han sido José Luis Torres y Vanesa Rubio

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 23 de marzo 2026, 11:33

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El atleta almeriense Alberto González Quiles (CD GQTRAINING) ganó con gran autoridad del 49 edición de la Media Maratón Ciudad de Baza, la más veterana ... del calendario nacional. El ganador marchó en solitario de principio a fin, destacándose muy pronto de sus rivales, Esteban Milena (At Maracena), Manuel Santiago Molina (At. Maracena), el bastetano Simón Maestra (AD Baza) y Germán Maldonado (Cuevas de Nerja). El tiempo del vencedor fue de 1:10:49, casi tres minutos menos que los atletas que completaron el podio.

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