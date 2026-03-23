Alberto González y Carolina Huertas la 49 Media Maratón «Ciudad de Baza»

El atleta almeriense Alberto González Quiles (CD GQTRAINING) ganó con gran autoridad del 49 edición de la Media Maratón Ciudad de Baza, la más veterana ... del calendario nacional. El ganador marchó en solitario de principio a fin, destacándose muy pronto de sus rivales, Esteban Milena (At Maracena), Manuel Santiago Molina (At. Maracena), el bastetano Simón Maestra (AD Baza) y Germán Maldonado (Cuevas de Nerja). El tiempo del vencedor fue de 1:10:49, casi tres minutos menos que los atletas que completaron el podio.

Alberto González, que ya ganó en Baza hace cuatro años, se sintió ganador ya desde los dos primeros kilómetros, pues desde el primer metro, ya fue tomando distancia. «Me encontré bien, y fui disfrutando de la carrera, sobre todo a partir del kilometro cinco, tras la enorme subida hasta el barrio de las Cuevas» El vencedor de la «Media» la primera de esta nueva edición del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada, llego a Baza con la intención de hacer un entrenamiento de calidad, de cara a la Media Maratón de Almería que es dentro de tres semanas.

En categoría femenina, Carolina Huertas (AC Trotasierra), no tuvo rival, la ganadora paró el crono el 1:24:55 la segunda clasificada Inmaculada Toledo (At. Maracena) llegó ocho minutos después. La tercera en entrar en meta situada en la calle David Valero, fue María Isabel Velasco (C.A. Perdigones).

A Carolina Huertas se le vio muy bien arropada por un grupo de corredores que además le tapaban el posible viento, por lo que la suya fue una carrera bastante tranquila.

En la carrera de 12 kilómetros que se celebra a la misma vez que la Media Maratón los ganadores fueron, José Luis Torres Guerrero (C. A. Atracón Loja) en categoría masculina y Vanesa Rubio Fernández (C. A Ciudad de Atarfe) en categoría femenina.

En cuanto a los mejores corredores locales, fueron Simón Maestra y Angela Reyes en la Media Maratón y Manuel Lorente y Eva Álvarez en la carrera saludable.

En cuanto a la participación, no fue la que la organización había adelantado de 1.400 corredores, pero sí fue suficiente para estar muy satisfechos por los casi 1.000 corredores que tomaron la salida, siendo 602 atletas los que completaron la Media Maratón y 341 la carrera de fondo de los 12 kilómetros.

En cuando a la organización de la prueba, algunos atletas se quejaron de la dureza el circuito, con una enorme subida inicial y resto del trazado muy 'rompe piernas'. La prueba contó con numerosos voluntarios, Protección Civil, Policía Local y los técnicos municipales de Deportes pendientes de cada detalle, siempre supervisados por el concejal de Deportes, José Antonio Valdivieso Ruiz.