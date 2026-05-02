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El agua ya brota en el nuevo pozo para abastecer a los vecinos de la Venta del Peral

Tras un largo y laborioso trabajo el Ayuntamiento de Cúllar ha logrado una concesión legal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

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El nuevo pozo de la Venta del Peral brotando agua
El nuevo pozo de la Venta del Peral brotando agua. (IDEAL)

JOSÉ UTRERA

CÚLLAR

En pocas semanas los vecinos y las empresas de la Venta del Peral, anejo de Cúllar, verán resuelto el abastecimiento de agua, un problema que ... viene arrastrado desde hace bastante tiempo.

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