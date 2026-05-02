El agua ya brota en el nuevo pozo para abastecer a los vecinos de la Venta del Peral

En pocas semanas los vecinos y las empresas de la Venta del Peral, anejo de Cúllar, verán resuelto el abastecimiento de agua, un problema que ... viene arrastrado desde hace bastante tiempo.

Según relata la alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, desde el primer día de su llegada a la alcaldía el 17 de junio de 2023, fue atender una de las principales demandas vecinales como es la mejora del abastecimiento de agua en Venta del Peral. Según explica, la captación existente resultaba insuficiente, especialmente durante los meses de verano.

Ante esta situación, tanto la alcaldesa como el concejal de Servicios, Gloria Cañadas, han mantenido diversas reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para reclamar una solución. La regidora subraya que ha sido ella quien ha realizado formalmente las solicitudes en representación del Ayuntamiento, siendo la última petición presentada el 7 de marzo de 2025.

Como resultado de estas gestiones, el municipio ha obtenido la concesión necesaria forma provisional, y debido a la urgencia del problema, la Confederación autorizó una captación temporal mientras se resuelve el expediente definitivo. En la actualidad el sondeo ya esta realizado y del pozo brota 6 litros por segundo, cantidad que se estima suficiente para cubrir las necesidades de abastecimiento de la Venta del Peral. Según los estudios previos con una captación de 4,5 litros por segundo sería suficiente para cubrir las necesidades actuales del anejo, tanto para la población como para las industrias ubicadas en el mismo.

Ana Belén, señala lo laborioso que ha sido todo el proceso, que paralelamente a las gestiones ante la CHG, se han tenido que realizar gestiones de tipo medio ambiental y como resultado de las mismas se evito la necesidad de contar con una calificación ambiental. Tras las gestiones realizadas con la Delegación de Medio Ambiente en Granada, finalmente se permitió ejecutar la actuación sin este trámite adicional.

La alcaldesa, señala que, una vez realizado el sondeo, se está procediendo al entubado, y preparando la red eléctrica y otras cuestiones para que en el menor plazo posible el pozo puede comenzar a funcionar con total garantía.

No obstante, el Ayuntamiento mantiene la cautela ante la posibilidad de que la solución pueda resultar insuficiente a largo plazo.

Por otro lado, la alcaldesa señala que, en una de las primeras reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se puso de manifiesto que el Ayuntamiento de Cúllar carece de captaciones de agua debidamente legalizadas. Actualmente existen siete captaciones, de las cuales solo una, la de La Raposa, cuenta con autorización, una situación que habrá que solucionar y dejar la pasividad que ene este asunto ha tenido desde años atrás el Ayuntamiento de Cúllar.