Agricultores mantienen la tractorada de mañana en la comarca de Baza

Agricultores independientes mantienen la tractorada de protesta prevista celebrar mañana martes en las comarcas de Baza y Huéscar y anuncian que el punto de encuentro será a las 10 de la mañana en la gasolinera el Maño de Baza. Será en ese momento donde se decida que hacer y que ruta seguir. En principio se quiere circular por la avenida José Salinas, no saben si en dirección a la variante de Baza y Caniles o en otras direcciones. Un portavoz de los convocantes, Oscar González (agricultor de Huéscar) ha indicado a IDEAL, que no tienen autorización para pisar la autovía y que las acciones a realizar se decidirán entre todos en el punto de reunión.

Por su parte las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de la provincia de Granada han desconvocado la tractorada prevista para mañana martes en las comarcas de Baza y Huéscar por la aparición de elementos descontrolados, que evidencian la posibilidad de desórdenes públicos con efectos negativos para los usuarios de la A-92. Las cuatro asociaciones agrarias se desvinculan por tanto de estas actitudes violentas, promocionadas desde algunos sectores y que llamaban a cortar carreteras «aunque no contemos con permisos», según han afirmado algunos agricultores en encuentros previos a dicha convocatoria. Los representantes del sector son tajantes en la reivindicación de los derechos de sus asociados y afiliados, convocando y apoyando movilizaciones pero, siempre dentro del respeto a la legalidad y a la sociedad. «No vamos a ser responsables de acciones de personas que, entendemos que, por desconocimiento, pretenden desarrollar acciones fuera de control», aseguran los responsables de las asociaciones agrarias. Estas organizaciones siempre han mantenido que los derechos de participación en actos de protesta tienen un carácter limitado y que, por tanto, no vale todo. Y por lo tanto desconvocan la protesta.

No somos terroristas

Por su parte los llamados agricultores independientes, han manifestado que no son delincuentes, ni terroristas y recuerdan que fue un responsable de una de las asociaciones agrícolas de Granada, quien les dijo que «apretaran», que buscaran 100 administradores para difundir la convocatoria en las redes sociales, y que esos, buscaran a su vez a otros tantos, llegándose a juntar 700 personas activadas en la redes sociales. «Con tanto personal, opinando y la situación tan mala que tenemos, siempre hay quienes dicen burrerías, pero no vamos a levantar el asfalto de la autovía, como alguien ha comentado, ni nada de nada, somos agricultores y ganaderos y no vamos a ejercer violencia alguna».

En las redes sociales se continua difundiendo el cartel de la protesta y la Asociación de Empresario del Altiplano lo ha difundido entre sus socios, una edil del PP de Baza, también la popular influencer, Anita la Cortijera, ha publicado videos animando a todo el mundo a participar en la protesta. «Mi gente, esto no puede seguir así, tenemos que salir a la calle y hacernos oír, que se enteren que así no podemos seguir, y que no somos tontos ni mudos».

«Os animo a todos a que acudáis a la tractorada del próximo martes 21 en la comarca de Baza y en los demás lugares y provincias que también se realice».

En los que sí coinciden todos, es en el motivo de la protesta, la desorbitada subida del gasóleo B, a una media de 1,55 euros/litro, con picos de 1,7 euros/litro en algunos surtidores, así como del precio de la electricidad, un 100% más cara en esta campaña. El gasto en energía que soportan los agricultores y ganaderos en sus explotaciones para seguir produciendo es ya insostenible: los precios que reciben no compensan y no pueden repercutir el incremento de los costes en la cadena alimentaria.