Los agricultores de Huéscar tienen restringidos los riegos esta temporada

En el municipio de Huéscar hay siete comunidades de regantes que tienen concesiones para regar con agua del embalse de San Clemente, pero rara vez han podido utilizar el agua que tiene concedida debido a la sequía. Una de estas comunidades es la Toma III de Matallana, que preside dese hace cinco años Gines López Revelles, que relata que la falta de agua es común en todas las comunidades, las nuevas con agua del Canal de San Clemente y las antiguas que han visto disminuir sus acuíferos casi al borde del agotamiento.

Gines, junto a Ángel García Giralte, pequeño agricultor y experto en todo lo que son regadíos en la comarca, coinciden en señalar que no pueden disponer de agua para riego durante todo el año, solo durante unos meses lo que impide realizar una segunda cosecha.

«Tenemos que adaptarnos, este año nuestra comunidad solo dispone de 1.900 litros cúbicos por hectárea de los 3.800 que tiene concedidos, solo podemos regar dos o tres veces durante la temporada, lo que nos impide realizar una segunda cosecha» Dicen que tiene el agua justa para regar los olivos y el almendro y cultivar huertos. «Tenemos que adaptarnos. A modo de ejemplo no podemos sembrar alfalfa durante todo el año para darle de comer al ganado tan importantes en nuestra comarca o realizar otro tipo de cultivos»

Gines López lamenta que no se puede tener en Huéscar una industria transformadora asociada a la agricultura porque no tienen concesión de agua suficiente. «Yo entiendo que el pantano no tiene más agua, no llueve y no nos pueden dar más agua, pero hay que repartirla mejor y no adueñarse de ella entre unos pocos». «Lo curioso es que no nos dan la concesión de agua total que nos corresponde, pero si tenemos que pagar el recibo completo, cuando solo tenemos agua desde marzo o abril hasta octubre»

Tanto Gines como Ángel, precisan que «aquí parece que está pensado todo como si fuésemos todos empresarios murcianos o almerienses que vienen hacen sus campañas, terminan y se van, pero los demás no, vivimos aquí todo el año y tenemos nuestros huertos, nuestras fincas, nuestros almendros, nuestros olivos, pero nos falta agua. Tampoco podemos pertenecer a dos concesiones distintas».

El presidente de la comunidad de Regantes del Canal de San Clemente Toma III lamenta que se desechara en su día el trasvase desde el pantano del Portillo al embalse de San Clemente que hubiera sido la solución para toda la comarca. Aunque el problema de la falta de agua para regar es más amplio y complejo en Huéscar y su zona más cercana.