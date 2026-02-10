Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Antonio Azor, presidente de la Comunidad General Negratín JOSÉ UTRERA

Los agricultores exigen «rigor y transparencia» antes de reactivar el trasvase Negratín-Almanzora

AGAPRO exige la convocatoria inmediata de una reunión extraordinaria de la Junta de Explotación para corregir los nombramientos y garantizar que la Comisión Técnica represente realmente a los usuarios afectados por el trasvase

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 10 de febrero 2026, 13:53

Comenta

La posible reactivación del trasvase Negratín-Almanzora vuelve a encender la polémica entre los regantes de las comarcas cedentes. La Asociación de Agricultores, Ganaderos y ... Productores del Altiplano (AGAPRO) ha respondido con dureza al anuncio del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, quien aseguró que el lunes pasado se solicitaría formalmente la activación del trasvase tras cinco años de suspensión.

