Los agricultores exigen «rigor y transparencia» antes de reactivar el trasvase Negratín-Almanzora

La posible reactivación del trasvase Negratín-Almanzora vuelve a encender la polémica entre los regantes de las comarcas cedentes. La Asociación de Agricultores, Ganaderos y ... Productores del Altiplano (AGAPRO) ha respondido con dureza al anuncio del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, quien aseguró que el lunes pasado se solicitaría formalmente la activación del trasvase tras cinco años de suspensión.

Desde AGAPRO advierten de que el trasvase «no puede activarse en las actuales condiciones» mientras «no se corrijan las irregularidades en la composición de la Comisión Técnica, denunciadas desde 2019 por los regantes del Guadiana Menor». Según explican, los dos representantes de los usuarios del Guadalquivir en dicho órgano fueron designados «sin respetar el procedimiento legal establecido en la Orden AAA/2454/2012, que obliga a que los nombramientos se realicen a través de la Junta de Explotación correspondiente».

Los regantes de las comarcas de Baza y Huéscar recuerdan que la toma del trasvase se encuentra en Zújar, dentro del ámbito del Guadiana Menor, por lo que consideran «inadmisible» que los representantes hayan sido designados por entidades ajenas al territorio. «Es la Junta de Explotación del Guadiana Menor la que debe realizar esos nombramientos, no Feragua ni ninguna otra organización externa», reitera José Antonio Azor, presidente de la Comunidad General Negratín.

AGAPRO exige la «convocatoria inmediata» de una reunión extraordinaria de la Junta de Explotación para «corregir los nombramientos y garantizar que la Comisión Técnica represente realmente a los usuarios afectados por el trasvase». La asociación recuerda, además, que en campañas anteriores «la cesión de derechos de agua se llevó a cabo alterando las reglas del propio trasvase, vulnerando lo dispuesto en el artículo 72.3 de la Ley de Aguas».

«Esto no es serio. No se puede jugar con el agua de esta manera», denuncia Azor, quien insiste en que las decisiones relacionadas con el trasvase «deben adoptarse con criterios técnicos, transparencia y respeto a los derechos de los regantes del Guadiana Menor».

Aunque el embalse del Negratín ha superado los 210 hectómetros cúbicos y, desde un punto de vista estrictamente técnico, podría permitir la reactivación del trasvase, AGAPRO subraya que «la legalidad no es negociable». «No cuestionamos que el agua llegue a quien la necesita. Lo que exigimos es que se respeten las normas, se corrijan los nombramientos irregulares y se garantice una representación real de los usuarios del territorio cedente», concluye Azor.

El pasado fin de semana, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, pidió la reactivación del trasvase Negratín-Almanzora y anunció que la Junta de Andalucía pidiera de inmediato a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria de la comisión de gestión del trasvase Negratín-Almanzora con el objetivo de que se inicie nuevamente el envío de recursos hídricos hacia el Valle del Almanzora y el Levante almeriense.

Si se cumplen los parámetros técnicos el trasvase tiene autorizado una transferencia de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales, 43 para riego y 7 para consumo humano.

Cabe recordar que el Negratín, cuya capacidad es de 571 hectómetros cúbicos, es un embalse de regulación de cuenca y sus aguas llegan a las zonas de regadío del bajo Guadalquivir.