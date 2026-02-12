AGAPRO defiende la Innovación del PGOU de Baza

La Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores del Altiplano (AGAPRO) ha salido al paso del comunicado difundido por Compromiso por Baza, en el que se ... acusa al Ayuntamiento de «desproteger el territorio» y «abrir la puerta a macro instalaciones» con la Innovación del PGOU de Suelo Rústico.

Según AGAPRO, estas afirmaciones «no solo son falsas, sino profundamente irresponsables», porque ignoran la realidad del campo bastetano, los informes técnicos y la propia legislación andaluza.

El presidente de AGAPRO, José Antonio Azor, ha explicado que «la Innovación del PGOU no abre la puerta a macro instalaciones, sino que corrige un planeamiento obsoleto que llevaba más de una década bloqueando el desarrollo agrícola, la modernización de regadíos y la ampliación de industrias agroalimentarias locales».

La innovación nace de una demanda histórica del sector agrícola bastetano, promovida por AGAPRO, para que el campo no quedara fuera del futuro, ya que la mayoría de las explotaciones no podían acceder a ayudas europeas (PERTE del Agua, FEADER, Next Generation) por falta de compatibilidad urbanística.

Compromiso por Baza sostiene que la innovación «elimina prohibiciones» y «flexibiliza usos» en zonas sensibles. Esto es falso, ya que la innovación: no reclasifica suelo, no reduce categorías de protección, no autoriza ningún uso por sí misma, no permite instalaciones sin evaluación ambiental, informes sectoriales y autorización expresa. Lo que hace es adaptar el PGOU a la Ley 7/2021 (LISTA) y al Decreto 550/2022, que regulan los usos en suelo rústico en toda Andalucía. «Un PGOU no puede mantener prohibiciones que contradigan la legislación superior. Si lo hiciera, sería nulo de pleno derecho».

Compromiso afirma que permitir usos extraordinarios en suelo rústico «abre la puerta a macroproyectos». La Sentencia 25/2024 del Tribunal Constitucional, que ellos mismos citan sin haberla entendido, dice exactamente lo contrario: La LISTA no vulnera la protección del suelo rústico. Los usos extraordinarios solo pueden autorizarse caso por caso, con interés público o social y evaluación ambiental. La ley no convierte la excepción en regla. La autonomía municipal se mantiene plenamente. La innovación del PGOU se limita a cumplir este marco jurídico.

En cuanto a las macro instalaciones, la edil de Compromiso afirma que «se abre la puerta» y que «se culminan trámites». La realidad es que el Estudio Ambiental Estratégico y la propia Innovación lo dejan claro: Se mantienen los usos tradicionales y se refuerza la actividad agrícola, permitiendo la modernización del riego, facilitando

implantación de pequeñas instalaciones de autoconsumo. Se ajustan los usos a la topografía para evitar impactos paisajísticos, además se eliminan usos no vinculados al medio rural y se protege el paisaje y los valores ambientales.

AGAPRO señala que la innovación no abre la puerta a macro instalaciones, sino que permite ampliar industrias locales que generan empleo. Evita el abandono de explotaciones por falta de viabilidad y refuerza la identidad rural y productiva del municipio y adapta el PGOU con la legislación vigente.

Según Azor, «el campo no puede ser rehén de discursos alarmistas» y lamenta que Compromiso por Baza utilice el territorio como arma política: «La innovación del PGOU es una herramienta para proteger el territorio, modernizar los regadíos y garantizar el futuro agrícola de Baza. Bloquearla sería condenar a nuestras explotaciones a la parálisis», indica Azor.

La Innovación del PGOU del suelo rústico de Baza se encuentra en la actualidad en el trámite de obtención de 12 informes de verificación de las distintas administraciones y entidades nacionales, autonómicas y locales. También está pendiente de la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica y su redacción definitiva. Se pretende que, tras una tramitación tan exigente y transparente, sea aprobada definitivamente este año por el Pleno Municipal».