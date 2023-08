Acuerdo en Baza y Caniles para desbloquear ambos ayuntamientos

Compromiso por Andalucía, el partido que lidera la alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez, anunció un acuerdo de gobernabilidad con el PP tanto en su municipio como en el de Baza. Después de varias semanas de tensión y el polémico comunicado emitido por el equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento bastetano, la reunión celebrada en la tarde noche del miércoles en Caniles ha surgido efecto y el acuerdo es inminente.

Se pondrá en evidencia hoy mismo, en el pleno que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Caniles, donde después de tres intentos fracasados, esta vez el equipo de gobierno de Compromiso por Andalucía sacará adelante las liberaciones y los sueldos a percibir por concejales y la alcaldesa, gracias al apoyo del Partido Popular que hasta ahora se lo había negado.

Los portavoces de Compromiso por Andalucia Rocío Vázquez, y Roberto González, portavoz del PP y diputado provincial, han manifestado su voluntad de alcanzar un acuerdo que facilite el normal funcionamiento del equipo de gobierno. El acuerdo es rebajar 1.000 euros del sueldo planteado en las tres ocasiones anteriores. Ahora la alcaldesa cobrará 34.000 euros y los concejales, 23.000 euros. Según informó Compromiso por Andalucia, el acuerdo llega tras una intensa y decisiva reunión entre varios dirigentes de Compromiso y PP, a la que asistieron los portavoces de ambas formaciones en Baza y Caniles, así como otros cargos públicos como Mariano García, coordinador del PP en la comarca y parlamentario andaluz, Santiago Medina, jefe de prensa del Ayuntamiento de Baza, y Rafael Azor, portavoz de Vox en el Ayuntamiento bastetano.

La edil atacada

Lidia Sánchez, portavoz de Compromiso en el Ayuntamiento bastetano, quien ha sido objeto de diversos ataques, lamenta «el descrédito que produce en la sociedad el hecho de que se pretenda hacer política a golpe de pintada, insulto o acusaciones públicas en lugar de optar por el dialogo y la palabra». «Si de algo tenemos que dar ejemplo los políticos es de dialogo en lugar de generar crispación en la sociedad», asegura Sánchez. «Nuestra postura ha sido clara desde la primera de las conversaciones, todos los partidos las saben y quizás por eso se pongan nerviosos con nosotras, porque vamos de cara con nuestras propuestas», recalca la portavoz de Compromiso por Baza, cuyo voto es indispensable para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Baza.

En relación a la nueva propuesta del equipo de gobierno PP y Vox, Sánchez manifiesta que «nosotros no entendemos la política desde la intransigencia pero sí desde la firmeza y las convicciones. No podemos sostener a un gobierno con Vox en Baza pero el propio Rafael Azor ha manifestado, incluso en una sesión plenaria, que va a abandonar dicha formación política con la que no se siente identificado».

En cuanto al resto de propuestas de Compromiso para el equipo de gobierno de Baza, Sánchez señala que «hay cuestiones con las que llegamos a un acuerdo en la investidura y fueron aceptadas, como la ampliación de las plantillas de Policía Local y Bomberos, la auditoría de los servicios públicos ofrecidos por el Ayuntamiento, asuntos relativos a la transparencia, a la rehabilitación del casco histórico y a las infraestructuras del municipio que siguen vigentes, y otras cuestiones en las que seguiremos trabajando para poder lograr como son el reajuste de las tasas e impuestos locales y un nuevo plan de ordenación y usos del suelo».

María Pilar Vázquez, alcaldesa de Caniles, lamenta «el tono que ha alcanzado el debate», y asegura que «siempre hemos reiterado nuestra voluntad de llegar a un acuerdo y no hemos querido hacer ningún tipo de declaración pública al respecto para no crispar ni enturbiar la situación». Vázquez, que también ha sido objeto de alusiones directas por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Baza, acusándola de defender solo sus intereses personales, muestra su «total repulsa y condena a hacer política barriobajera. Los políticos debemos asumir nuestra responsabilidad, nuestra capacidad y nuestra incapacidad, y verter ataques personales en público cuando hay una mesa de dialogo abierto no nos parece ético, menos aún cuando se utilizan los medios públicos, pagados por todos, para verter opiniones y ataques personales e incluso querer malmeter e inmiscuirse en el funcionamiento interno de nuestra formación».

En Baza, tanto Pedro J. Ramos, alcalde y líder del PP, como Rafael Azor, hasta la fecha concejal de Vox, reiteran su propuesta de gobierno, abriéndose a revisar las condiciones planteadas por Compromiso por Baza y su portavoz. Fruto del acuerdo alcanzado, los concejales de Caniles verán aprobados sus sueldos y lo mismo sucederá en los próximos días en Baza. En ambos casos los concejales cobraran los retrasos desde el pleno de organización.