Abierto el plazo para solicitar subvenciones municipales

El Ayuntamiento de Baza ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones municipales dirigidas al movimiento asociativo en el ámbito de la participación ciudadana, una ... línea de ayudas que permanecerá activa durante un mes a contar desde el 11 de febrero, fecha en la que se publicaron las bases reguladoras. Las personas y entidades interesadas pueden consultar y descargar en la web municipal los modelos oficiales necesarios tanto para la presentación de solicitudes como para la posterior justificación de los gastos subvencionados.

Las peticiones deberán presentarse a través de los registros municipales, bien de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano, bien mediante la sede electrónica del Ayuntamiento, ofreciendo así la posibilidad de realizar el trámite por vía telemática.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar y fortalecer la participación ciudadana en la ciudad bastetana mediante el apoyo económico a proyectos impulsados por entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal. También podrán optar a estas ayudas personas físicas, ya sea a título individual o en representación de un colectivo, siempre que las iniciativas planteadas carezcan de ánimo de lucro.

Los proyectos que concurran a esta línea de subvenciones deberán desarrollarse a lo largo del año 2026, en coherencia con la planificación anual de actividades en el ámbito participativo. La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria asciende a 45.000 euros, una cantidad que permitirá respaldar distintas iniciativas orientadas a dinamizar la vida social, promover la implicación vecinal y fortalecer el tejido asociativo bastetano.