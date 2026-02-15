Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Abierto el plazo para solicitar subvenciones municipales

El Ayuntamiento de Baza pretenden fomentar la participación ciudadana

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 15 de febrero 2026, 16:44

El Ayuntamiento de Baza ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones municipales dirigidas al movimiento asociativo en el ámbito de la participación ciudadana, una ... línea de ayudas que permanecerá activa durante un mes a contar desde el 11 de febrero, fecha en la que se publicaron las bases reguladoras. Las personas y entidades interesadas pueden consultar y descargar en la web municipal los modelos oficiales necesarios tanto para la presentación de solicitudes como para la posterior justificación de los gastos subvencionados.

