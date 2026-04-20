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Lidia Sánchez, concejala de Compromiso por Baza JOSÉ UTRERA

210 personas de Baza con derecho reconocido siguen sin recibir la atención de la ayuda a domicilio

La concejal de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez señala la existencia de «un grave problema empresarial y organización de la empresa adjudicataria del servicio e irresponsabilidad del ayuntamiento»

JOSÉ UTRERA

Lunes, 20 de abril 2026, 13:35

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El grupo municipal Compromiso por Baza en el Ayuntamiento de Baza ha trasladado públicamente su preocupación ante la situación que atraviesa el Servicio de Ayuda ... a Domicilio (SAD), donde 210 personas dependientes, pese a tener reconocido su derecho por parte de la Junta de Andalucía, continúan sin recibir la prestación.

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210 personas de Baza con derecho reconocido siguen sin recibir la atención de la ayuda a domicilio