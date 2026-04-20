210 personas de Baza con derecho reconocido siguen sin recibir la atención de la ayuda a domicilio

El grupo municipal Compromiso por Baza en el Ayuntamiento de Baza ha trasladado públicamente su preocupación ante la situación que atraviesa el Servicio de Ayuda ... a Domicilio (SAD), donde 210 personas dependientes, pese a tener reconocido su derecho por parte de la Junta de Andalucía, continúan sin recibir la prestación.

Lidia Sánchez, portavoz del grupo en el consistorio bastetano, ha afirmado su preocupación ante lo que define como «un servicio esencial que afecta directamente a cerca de mil personas usuarias, a más de 250 trabajadores y trabajadoras, y a numerosas familias del municipio cuyo bienestar depende de su correcto funcionamiento».

Durante el último pleno municipal, la portavoz, Lidia Sánchez, expuso en el turno de ruegos y preguntas que «entre septiembre del año pasado y febrero del 2026 se han dado 175 altas nuevas en el Servicio de Ayuda a Domicilio, un dato que podría parecer positivo si no fuera porque en ese mismo periodo hay 210 personas que siguen pendientes de alta, personas que ya tienen reconocido el derecho, que han esperado durante años y que ahora se encuentran con una nueva barrera, se argumenta el ayuntamiento, la falta de personal para prestar el servicio». En este sentido, añade que «estamos ante un problema empresarial, de organización y de recursos de la empresa adjudicataria, que están padeciendo directamente los usuarios más vulnerables».

Ante esta situación, desde Compromiso por Baza, ha preguntado al equipo de gobierno del Partido Popular sobre las exigencias por parte del Ayuntamiento a la empresa que está gestionando el servicio y las medidas que se están tomando a este respecto. Ante ello, según la portavoz, «la respuesta del equipo de gobierno fue inexistente en un primer momento, ignorando por completo nuestras preguntas», y posteriormente «genérica y ambigua, sin entrar en el fondo del problema». Para Lidia Sánchez, «esto demuestra un preocupante desinterés por un asunto que afecta a las personas más vulnerables de nuestra ciudad».

Gestión del servicio en precario

Compromiso por Baza, recuerda además que el servicio se encuentra actualmente con el contrato caducado y prestándose en precario. «Ni siquiera el propio equipo de gobierno fue capaz de respaldar con su voto la continuidad de un modelo de gestión que ellos mismos defendían», señalan. «No es aceptable que 210 personas sigan esperando un servicio al que tienen derecho», afirma Sánchez, recordando que desde el mes de noviembre vienen reclamando la redacción del nuevo pliego de cláusulas para la licitación del servicio.

Asimismo, Lidia Sánchez destaca la importancia de garantizar condiciones laborales dignas para las auxiliares del servicio: «Es imprescindible que se establezcan jornadas coherentes que permitan tanto cubrir las necesidades de los usuarios como favorecer la conciliación de las trabajadoras».

Entre las propuestas planteadas, sugiere la contratación de más personal para atender la demanda existente, así como la posibilidad de incorporar trabajadores que completen su formación mientras desempeñan su labor, y la flexibilización de los requisitos para facilitar la incorporación de nuevos profesionales. «Desde Compromiso por Baza queremos dejar claro que aquí no hablamos de cifras, hablamos de personas. Y esas personas no pueden seguir esperando», recalca la portavoz.

Finalmente, Lidia Sánchez exige al equipo de gobierno del Partido Popular y al concejal no adscrito que adopten medidas inmediatas para normalizar la situación del servicio, agilicen la redacción de los pliegos y garanticen una prestación digna tanto para usuarios como para trabajadores.

«Somos conscientes de la saturación de trabajo de los técnicos municipales, pero este asunto debe ser una prioridad absoluta. Estamos hablando de un servicio esencial del que dependen directamente muchas familias de Baza», concluye la concejala de Compromiso por Baza.