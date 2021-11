1.954.922 de euros presupuesto del Ayuntamiento de La Puebla para 2022

El Ayuntamiento de Puebla de don Fadrique aprueba el presupuesto general de gastos e ingresos para el año 2022 que suma 1.954.922 euros, en el que destaca el capítulo de inversiones por importe de 408.939 euros. Las cuentas municipales para el próximo año fueron aprobadas con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de los ediles del PSOE.

El alcalde de Puebla de don Fadrique, Mariano García Castillo (PP), destaca que las inversiones a realizar son la construcción de otras 10 viviendas para el fomento del alquiler entre la tercera edad en el edificio del Convento, la reforma de la oficina de turismo, la creación de un archivo arqueológico, la cubierta de la pista de pádel, la reforma de la torre de la Iglesia de Almaciles, la mejora de la iluminación del campo de fútbol y de la pista de tenis, así como la reforma del entorno de la Iglesia Catedralicia Santa María de la V Angustia.

Para el primer edil poblato, este presupuesto no solo conlleva, un importante paquete de inversiones, sino que en este año, se contemplan un aumento presupuestario en programas sociales y culturales como el impulso de la escuela infantil o la reactivación de la Agrupación Musical «Don Fadrique». A la vez Mariano García, destaca que el presupuesto del ayuntamiento para 2022 no contempla la subida de ningún impuesto municipal, manteniéndose congelados la contribución de urbana y rústica, el impuesto de actividades económicas, el de vehículos de tracción mecánica y el de obras, «todo ello con la intención de no aumentar la presión fiscal a los vecinos del municipio».

En el mismo pleno ordinario en el que se aprobaron las cuentas municipales para el próximo año, también se dio cuenta de la liquidación del año 2020 con un superávit de 486.314 euros y una liquidez económica de 2.271.692 euros a fecha de 31 de diciembre de 2020.

El plazo medio de pago a proveedores en el tercer trimestre de este año ha sido de 7.7 días, muy por debajo de los 30 días que establece la normativa y que permite al ayuntamiento obtener mejoras considerables en los presupuestos ofertados por los proveedores.

El alcalde de Puebla de Don Fadrique, considera que «con estos indicadores económicos se hace mucho más factible sacar proyectos adelante sin tener que aumentar los impuestos a los vecinos, e incluso mejorar la calidad de vida en el municipio ampliando la cartera de servicios municipales y mejorando los ya existentes».