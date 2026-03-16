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Concentración en Baza para defender el Hospital y la Atención Primaria en las comarcas de Baza y Huéscar JOSÉ UTRERA

Más 1.000 vecinos se movilizan en Baza contra el deterioro del hospital

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública critica los recortes, el aumento de las listas de espera y la pérdida de especialistas mientras acusa a la administración andaluza de «permitir un progresivo desmantelamiento del sistema público»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 16 de marzo 2026, 08:35

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Más de mil personas se han concentrado este domingo en la Plaza Mayor de Baza para denunciar el «deterioro del Hospital de Baza» y exigir ... soluciones ante lo que califican como un «progresivo desmantelamiento de la sanidad pública en el norte de la provincia de Granada». La movilización se produce en un contexto de «creciente preocupación social por el futuro de la asistencia sanitaria en esta zona de la provincia, donde vecinos y profesionales sanitarios llevan años alertando de la pérdida de servicios y de la falta de especialistas».

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