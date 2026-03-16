Más 1.000 vecinos se movilizan en Baza contra el deterioro del hospital

Más de mil personas se han concentrado este domingo en la Plaza Mayor de Baza para denunciar el «deterioro del Hospital de Baza» y exigir ... soluciones ante lo que califican como un «progresivo desmantelamiento de la sanidad pública en el norte de la provincia de Granada». La movilización se produce en un contexto de «creciente preocupación social por el futuro de la asistencia sanitaria en esta zona de la provincia, donde vecinos y profesionales sanitarios llevan años alertando de la pérdida de servicios y de la falta de especialistas».

La concentración, que ha reunido a ciudadanos de distintas generaciones, refleja el malestar «acumulado tras años de recortes y reorganizaciones sanitarias» que, según denuncian los colectivos convocantes, «han ido debilitando progresivamente la capacidad asistencial del hospital comarcal». Para muchos de los participantes, la protesta representa «un nuevo intento de llamar la atención del gobierno andaluz sobre una situación que consideran cada vez más preocupante».

La movilización, convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Nordeste de Granada, ha reunido a vecinos procedentes de numerosos municipios de las comarcas de Baza y Huéscar. Entre los asistentes figuraron los alcaldes de Cúllar, Cuevas del Campo, Orce, Galera, Cortes de Baza, Benamaurel y Castilléjar, además de representantes de colectivos ciudadanos, sindicatos y organizaciones sociales políticas como PSOE, IU o Compromiso por Baza.

La presencia institucional de representantes municipales evidenció también la «dimensión territorial del conflicto sanitario». Muchos de estos municipios «dependen exclusivamente del Hospital de Baza como referencia sanitaria, lo que convierte cualquier deterioro en sus servicios en un problema que trasciende lo estrictamente sanitario para afectar directamente a la cohesión territorial y a la calidad de vida de la población rural».

También ha sido importante la presencia de representantes de diversos colectivos ciudadanos como Paqui Fuillerat, Portavoz de la Plataforma 8M/25N Contra la Violencia de Género de Granada y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Atarfe. Encarna Guerrero, presidenta de la Asociación de Mujeres con cáncer de Mama de Granada, y Cloti Quesada, de la misma asociación. Mari Ángeles Rodríguez, presidenta de la asociación de Mujeres la Mimbrera de Orce, Toñi Lozano (CCOO), Antonio Medina (UGT), Marta García Caballos, médica de familia, y distintas personas ligadas a la coordinadora Andaluza de Mareas Blancas. También han estado en Baza apoyando la protesta las parlamentarias socialistas Olga Manzano y María Ángeles Prieto López.

La diversidad de colectivos presentes refleja «cómo la preocupación por la sanidad pública ha ido ampliándose más allá de los profesionales sanitarios para implicar a asociaciones vecinales, organizaciones sociales y plataformas ciudadanas». En los últimos años, estos movimientos han intensificado su actividad en distintas zonas de Andalucía ante lo que consideran un «deterioro progresivo del sistema sanitario público.»

La protesta ha sido considerada por los organizadores como «todo un éxito», aunque el tono general estuvo marcado por la crítica por los últimos siete años de «pérdida continuada de recursos sanitarios y degradación de la atención asistencial» en las comarcas de Baza y Huéscar.

Durante la concentración se sucedieron intervenciones y testimonios que insistieron en la necesidad de revertir una tendencia que, según denunciaron los convocantes, ha provocado un debilitamiento constante del hospital comarcal. Muchos de los participantes subrayaron que el problema no se limita a situaciones puntuales, sino que responde a un proceso prolongado de reducción de medios humanos y materiales.

La portavoz de la plataforma, Mariana Palma, aseguró que la concentración había servido para «alzar la voz de los habitantes de la zona de influencia del Hospital de Baza» y alertar sobre una situación que, según denunció, se ha vuelto cada vez más insostenible. A su juicio, los recortes acumulados y una nefasta gestión han reducido la disponibilidad de especialistas y afecta al funcionamiento de varios servicios, con consecuencias directas para los pacientes.

Palma insistió en que el hospital cumple una función esencial para una amplia zona del nordeste de Granada, donde las distancias y la dispersión geográfica hacen especialmente necesaria la existencia de servicios sanitarios cercanos. La portavoz advirtió de que el deterioro del hospital obliga cada vez con más frecuencia a derivar pacientes a otros centros hospitalarios más lejanos. El Hospital en su día evito el tener que desplazarse a Granada pero ahora hay que volver a hacerlo ante cualquier prueba medica.

La plataforma también denunció que el hospital «atraviesa un proceso de debilitamiento progresivo. Con reducción de profesionales en diversas especialidades, el deterioro de servicios hospitalarios y el incremento de las listas de espera son síntomas de una pérdida real de capacidad asistencial». Según los datos expuestos durante la protesta, a modo de ejemplo la especialidad de otorrinolaringología acumulaba cerca de 1.800 pacientes pendientes de consulta y una demora media de 186 días, muy por encima de los 60 días que establece el decreto.

Estas cifras fueron utilizadas por los organizadores para ilustrar el impacto directo que los recortes y la falta de personal están teniendo en la atención sanitaria de la población. Los largos tiempos de espera, señalaron, suponen en muchos casos retrasos en diagnósticos y tratamientos que pueden afectar de forma significativa a la salud de los pacientes.

Los organizadores advirtieron además de que el problema resulta especialmente grave en una comarca extensa, con municipios dispersos y una población cada vez más envejecida, para la que el hospital de Baza constituye el principal referente sanitario.

En este contexto, cualquier reducción de servicios sanitarios tiene un impacto mayor que en zonas urbanas, donde existen más alternativas hospitalarias. En el nordeste de Granada, sin embargo, el Hospital de Baza sigue siendo la infraestructura sanitaria clave para miles de ciudadanos.

Las críticas no se limitaron al ámbito hospitalario. Profesionales sanitarios como Vero Valle señalaron que el deterioro también afectaba a la Atención Primaria, donde la falta de recursos y personal estaba generando una creciente sobrecarga asistencial en los centros de salud de la zona.

La situación en la Atención Primaria fue descrita como otro de los factores que explican el creciente malestar social. Según los profesionales presentes, la falta de médicos y enfermeros provoca agendas saturadas, retrasos en las citas y mayores dificultades para atender adecuadamente a los pacientes.

En algunos momentos de la protesta se llegó a pedir la dimisión del gerente del Hospital.

La jornada concluyó con un llamamiento de la plataforma a mantener la movilización ciudadana en defensa de la sanidad pública. Los organizadores insistieron en que la concentración de este domingo no será un hecho aislado, sino parte de una estrategia de presión social destinada a exigir medidas concretas que permitan recuperar los recursos sanitarios perdidos y garantizar una atención sanitaria digna para la población del nordeste de Granada.