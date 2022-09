Ayer día grande de las fiestas de Baza

Cada 8 de septiembre Baza celebra la festividad de su patrona la Virgen de la Piedad, en cuyo honor se celebran las fiestas. Siempre es fiesta local y el día comenzó con una diana a cargo de la A. M. Banda Municipal de Música. A las 11.00 h. fue la Solemne Eucaristía en honor a la Virgen de la Piedad, que fue presidida por el Obispo de la Diócesis, Francisco Jesús Orozco Mengíbar, y concelebrada con el clero de la ciudad de Baza, con asistencia de los Ayuntamientos de Baza y Guadix, y demás instituciones de Baza, Hermandad de la Virgen de la Piedad de Guadix, Hermandad de la Virgen de las Angustias de Guadix y Cascamorras. Y cantada por el Coro «Alcazaba».

Después la Cabalgata anunciadora de las Fiestas, en la que se echaron en falta un mayor número de carrozas y mayor nivel. Es de destacar que la ONCE participará con una carroza propia como señal de integración que esta organización tiene con el pueblo de Baza y la dinámica que es su directora Estela Sánchez, siempre dispuesta a colaborar en numerosas iniciativas como sucedido ayer. Como es habitual el desfile de carrozas atrajo la atención de miles de personas de Baza y comarca, y muchas se preguntaron por la ausencia de las carrozas de reina de las fiestas y de las reinas infantiles.

La feria de Baza 2022 se recordara entre otras muchas cosas por lo inaudito que fue ver que el recinto ferial no se llenó, cuando todos los años esta abarrotado. Sorprendió ver al mediodía las calles del ferial vacías sin el bullicio de un día 8 de septiembre. Los bastetanos se curaron en salud y ante las habituales dificultades para comer en el ferial si antes no has reservado mesa, lo que hicieron fue reservar mesas en todos los restaurantes y bares en varios kilómetros alrededor de Baza. Las casetas del ferial tuvieron público, pero no como es habitual todos los años. Se antoja raro no ver el ferial repleto de gente por todos lados.