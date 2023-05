«La autopsia de las víctimas será determinante para aclarar lo sucedido en Las Gabias», asegura Pedro Fernández

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, se ha mostrado muy reservado esta mañana en Baza al ser preguntado sobre el luctuoso suceso ocurrido ayer sábado en la localidad de las Gabias, donde aparecieron los cuerpos sin vida de una mujer embarazada y su hijo de tres años. Fernández ha confirmado que los dos cuerpos presentaban síntomas de violencia y que se investigan como muertes violentas. Fernández ha confirmado que no hay detenidos por el momento y que desde la Brigada Central de Investigación de Madrid se está trasladando un equipo para colaborar en el caso con los investigadores granadinos de la Policía Judicial de Guardia Civil.

«Es pronto para saber qué pudo pasar, ya que la Guardia Civil se encuentra encajando todos los datos y evidencias que hay para poder saber qué es lo que realmente paso. Sí va a ser muy importante, yo diría que esencial, el conocer los resultados de los estudios forenses», ha relatado.

El delegado del Gobierno confirma que todas las líneas de investigación, que son varias, se encuentran abiertas y que en el momento en el que se encuentra la investigación es muy importante que no trascienda nada para no alertar al posible autor o autores de este terrible suceso. Sí es una certeza que las muertas han sido violentas, tal y como se desprende de la sangre que hay en la vivienda. En cuanto al incendio, fue un conato en una parte de la vivienda, que aún no se sabe que relación pueda tener o no con la muerte de ambos.

Fernández abundó en que los resultados de las autopsias serán cruciales para la investigación. Y además, determinarán si las víctimas son tres, ya que según ha podido saber IDEAL por fuentes médicas, la ley indica que a partir de los 5 meses, el bebé que la mujer esperaba se puede considerar una víctima más. Pero ese dato también debe de ser recogido por el informe de los forenses.