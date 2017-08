El PSOE critica la política “rastrera” del gobierno municipal de Castril Su única acción de gobierno es perseguir al rival político durante años y destruir todo lo anterior JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Lunes, 7 agosto 2017, 22:11

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha censurado “la política rastrera” emprendida por el gobierno local que ostenta Nuevo Castril, desde el mismo momento que accedió a la alcaldía. “Su acción política se centra en perseguir al exalcalde socialista con la única motivación de sacar rédito ante un caso, como ahora se ha visto en el que la propia Fiscalía pide su archivo”, ha apuntado la socialista,

Olga Manzano ha pedido al alcalde de Castril que se centre en la gestión del municipio y dedique “todos sus esfuerzos a buscar soluciones para mejorar las cuentas del Ayuntamiento en lugar de mostrar empeño en una caza de brujas contra Jose Juan Lopez Rodenas”.

Máxime cuando el ayuntamiento está en quiebra, tal y como recoge un informe del propio secretario- interventor del consistorio con fecha de este mismo año. Una situación que está impidiendo que el ayuntamiento reciba diversas subvenciones para lo cual se necesita una cierta estabilidad económica.

Sin embargo y según el Secretario General del PSOE de Castril, el ayuntamiento está despilfarrando el dinero, quitando obras y haciéndolas de nuevo como sucede con el parque infantil. También es importante el gasto no cuantificado que el Ayuntamiento gasta en abogados para mantener en activo las denuncias contra el ex alcalde, que han sido archivadas, pero que el ayuntamiento recurre una y otra vez aunque la propia fiscalía indique que no hay delito alguno.