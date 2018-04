Distinción Europea para el IES Pedro Jiménez Montoya Instituto Pedro Jiménez Montoya de Baza. / José Utrera García El instituto bastetano recibe el 'Sello Europeo de Patrimonio Cultural' por su implicación en proyectos Erasmus JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Viernes, 6 abril 2018, 19:51

El Instituto Pedro Jiménez Montoya de Baza ha sido reconocido con el 'Sello Europeo de Patrimonio Cultural', por su implicación en proyectos Erasmus+ y su labor constante por la puesta en valor del patrimonio cultural tanto a nivel local como europeo. Con el título 'Feeling and Living Heritage: a pathway to progress and mutual understanding', este centro escolar ha programado la realización de una serie de eventos y actividades que aúnan el proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio con actuaciones vinculadas a las experiencias Erasmus+.

Coincidiendo con la celebración este año 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural, el IES Jiménez Montoya se une a esta conmemoración con diversas iniciativas destinadas a realzar y promover el patrimonio cultural e histórico. El proyecto también explora las posibilidades de dicho patrimonio como instrumento de cohesión y progreso no sólo a nivel escolar o local sino también a nivel internacional, en este caso con la colaboración de sus socios europeos.

El Sello otorga al centro bastetano el derecho a usar la identidad visual de este Año Europeo y formar parte de la red de instituciones que colaboran en su conmemoración. Esta distinción permite asimismo aparecer en la página web del Año Europeo a nivel nacional y europeo, así como en la newsletter (o boletín de noticias) específica de la iniciativa del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Tal como indica la coordinadora del proyecto Laura Gallego Cañabate, «este Sello Europeo de Patrimonio Cultural nos abre la posibilidad de hacer más destacable nuestro trabajo, y además contribuye muy positivamente a dar al centro mayor visibilidad a nivel europeo, pero sobre todo a nuestro alumnado, auténtico protagonista de los planes que se desarrollan en este instituto».