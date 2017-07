Más deportes Tras el infortunio del Campeonato de Europa David Valero piensa en mantener el podio de la Copa del Mundo Imagen de archivo de David Valero. / J. U. La siguiente prueba es en Canadá un mes antes del mundial en Australia JOSÉ UTRERA BAZA Lunes, 31 julio 2017, 19:24

La mala fortuna vuelve a asociarse con David Valero cuando encabezaba la prueba del Campeonato de Europa y afrontaba la última vuelta en primer lugar y dispuesto a ganarla.

Valero sufrió una caída, perdió cierto tiempo pero a él no le paso nada. Aunque si a la bicicleta que del golpe rompía la patilla del cambio y, poco después, los radios, con lo que al final tuvo retirarse de la carrera, cuando todo el mundo lo daba ya como vencedor. El selección española perdió el oro en la prueba reina del europeo BTT-XCO celebrado este pasado fin de semana en Darfo Boario Terme (Italia).

“Era el más fuerte con diferencia y lo estaba demostrando –afirmó el seleccionador nacional, Cristóbal Sánchez-, pero son cosas que pasan en carrera. Ha sido simplemente mala suerte, pillar una piedra, caerse y dañar el cambio y, cuando ha ido a cambiar, romper los radios y tener que decir adiós. Una pena, pero son cosas que pueden pasar a cualquiera, aunque sepan peor cuando estás a punto de ganar un Europeo”.

Por su parte David Valero manifiesta que “No hay que volverse loco ni darle muchas más vueltas a lo que pasó. Ha sido un fallo mío porque he cambiado de trazada, pensando que iba a ir más seguro y al final ha sido todo lo contrario. Me sabe mal no por mí, sino por todos, porque es un trabajo de todo un equipo y es algo que le habría hecho mucha ilusión a todos los aficionados españoles. Ha sido muy bonito mientras duró, pero ya sabemos que puedo estar ahí y que algún día llegará ese gran triunfo. Me había preparado a conciencia para este europeo, pero unas veces salen las cosas y otras no. Por mucho que estés saboreándolo te puedes quedar con la miel en los labios”, comenta el ciclista bastetano que sin tiempo de nada, tiene que afrontar el próximo fin de semana otra prueba de la Copa del Mundo a disputarse en el circuito de Mont-Sainte-Anne en Canadá. Prueba que va a celebrase a solo un mes del Campeonato del Mundo en Australia. En la actualidad David Valero es el tercer clasificado en la general de la Copa del Mundo, puesto que quiera asegurase y si pude mejorar.