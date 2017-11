Mal partido de un Baza que no levanta cabeza

El Multiópticas Baza sigue sin levantar cabeza y ha vuelto a perder tras realizar un mal partido ante Novaschool (58-79). Salvo la ventaja inicial del equipo rojillo, los visitantes siempre fueron por delante en el marcador con cierta comodidad. Pese a todo el Multiópticas Baza siempre estuvo metido en el partido hasta el último cuarto, que supuso el despegue definitivo y sentencia del equipo visitante.

A los locales les falló el tiro libre con un pésimo porcentaje, y lo mismo ocurrió con los tiros desde el perímetro. Solo Luis López estuvo algo más entonado y fue el máximo anotador con 15 puntos. Al equipo le falta la aportación de puntos de más jugadores. En las últimas derrotas, los árbitros han tenido parte de culpa pero esta nueva derrota se achaca a las lesiones y al escaso acierto.

Al final del partido el más decaído moralmente era el entrenador local Mariano García, que indicó que los partidos no se jugaban como se plantean y no hay otra que hacer un examen y entre todos buscar soluciones que pasan por el trabajo de todos. Durante el descanso los jugadores salieron un momento a la cancha con una pancarta de apoyo a los jugadores lesionados Javito, Germán y Álex. Además, al inicio del partido se lesionó Marcos Vigo. La economía del club no permite realizar fichajes. Se ha intentado incluso con algún americano, pero el presupuesto es el que hay y no se quiere embargar el futuro económico de la entidad.