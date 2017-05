Cuarta posición de David Valero en Albstadt para seguir segundo en la Copa del Mundo

La segunda prueba de la Copa del Mundo XCO, disputada el domingo en Albstadt, vuelve a dejar una brillante actuación de todo el equipo MMR Factory Racing Team. El granadino David Valero lograba la cuarta plaza, a escasos segundos del tercer puesto. Por detrás, solo un pinchazo alejó a Pablo Rodríguez del top10, repitiendo el 11º puesto de la pasada semana.

Fue el gran rival de Nino Schurter en Nové Mesto, y ayer, en Albstadt, muchas miradas se fijaban en él. Y volvió a demostrar dónde está su lugar. En una carrera de menos a más, David Valero pasó de rodar en torno al puesto 14º, a acechar el top5 y a terminar 4º, peleando hasta el final por la tercera plaza. “Ha sido una carrera diferente a la de hace una semana. En la primera parte de la prueba tampoco me encontré a tope, creo que en parte por el calor, y decidí plantear la carrera de menos a más. Pienso que fue una buena decisión porque hoy ha habido muchos desfallecimientos en la parte final, y sin embargo yo he logrado hacer unas últimas vueltas muy rápidas. Me quedo muy contento con las sensaciones y con el puesto, y sobre todo es una gran alegría haber podido cerrar estas dos primeras Copas del Mundo con dos pódiums y con el segundo puesto en la general. Para mí este año es muy importante lograr hacer una Copa del Mundo con una buena regularidad, y mantener este nivel durante todo el año”.

Regularidad es lo que parece mostrar también el resultado de Pablo Rodríguez, de nuevo undécimo, aunque la realidad es incluso mejor. Solo un pinchazo en la penúltima vuelta le privó de meterse entre los diez primeros. “Además, volver a ver a David en el pódium y repetir el segundo puesto por equipos es algo fantástico”.

Y es que la suma de ambos resultados, el segundo de Valero y el undécimo de Rodríguez, vuelve a colocar al MMR Factory Racing Team como el segundo mejor equipo de la Copa del Mundo, consolidando sus posiciones de privilegio en la clasificación general.