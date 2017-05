Inicio por todo lo alto de David Valero en la Copa del Mundo

Venía avisando el bastetano del MMR Factory Racing Team, y el domingo, en la primera prueba de la Copa del Mundo disputada en Nové Město na Moravě (República Checa) termino de destaparse. El año pasado ya demostró que venía para quedarse, convirtiéndose en habitual del top10 en las mejores pruebas del mundo, pero David Valero quería más. Y desde ahora, su nombre no faltará ya en ninguna apuesta.

Partiendo desde la primera fila y demostrando que ha trabajado mucho las salidas, el maillot de MMR de David Valero asomaba pronto por detrás del arcoíris del Campeón del Mundo, Nino Schurter. Ambos formaron pronto un dúo cabecero que marcaba un ritmo muy superior al del resto. Valiente y convencido ya de que es uno de los grandes, David no dudó un segundo en tomar la batuta de la prueba y colocarse en cabeza. Solo el Campeón del Mundo pudo con su ritmo y, aunque el suizo logró irse en solitario en la parte final y entrar vencedor con 26 segundos de ventaja, las miradas el domingo se centraban en el espigado corredor granadino. Su relajada sonrisa en meta, mezcla de satisfacción y reafirmación, hablan de todo el esfuerzo que hay detrás de esta aparente “sorpresa”.

Tras bajarse del pódium, David Valero declaraba que lo que estaba viviendo era “increíble, sabía que llegaba muy bien, pero la verdad es que incluso he superado las expectativas. He salido bien y he ido marcando mi ritmo, sin dudar en ponerme en cabeza cuando he alcanzado a Nino. Una vez que me ha abierto el hueco en una bajada y he visto que me costaba seguirle, también he preferido ser un poco prudente y asegurar el segundo puesto, que es algo brutal, y no arriesgar en exceso y perderlo todo. Sabía que físicamente estoy mejor que nunca, en el mejor momento de mi carrera deportiva, he trabajado mucho por este objetivo y hoy he podido demostrarlo, así que estoy realmente feliz.

David Valero continuo diciendo que tratará de pelear por subirse al pódium de la general de la Copa del Mundo, pero son seis pruebas y nunca se sabe lo que puede pasar. Iremos carrera a carrera.” Dijo.