Baloncesto El Multiópticas Baza vence al CB Utrera y sigue firme en su lucha por la permanencia José Utrera García El equipo rojillo suma ya más victoria que derrotas y ocupa ahora la quinta plaza del grupo Baza Domingo, 11 marzo 2018

El Multiópticas Baza, suma y sigue su racha de victorias en la decisiva fase por la permanencia. El equipo que dirige Juan Ramón Gutiérrez suma ya más victorias que derrotas 6-5 y ocupa la quinta plaza del grupo.

El partido contra el Utrera fue muy irregular, los locales comenzaron perdiendo y parecía que los visitantes se marcharían en el marcador encarrilando la victoria desde el principio. Hubo reacción del Multiopticas que remonto el marcador y realizado una primera mitad de partido pletórica, con diferencias de hasta 18 puntos y sensación de poderío. Con acierto en todas las facetas del juego. Al descanso de llego con ventaja local de 14 puntos 34-20.

Tras el descanso llego la reacción del equipo que dirige Agustín Moreno que poco a poco fue reduciendo la ventaja del Multiopticas, que además de verse superado, perdía balones y no acertaba de cara al aro contrario, canastas que hubieran dado más tranquilidad a los locales. Para colmo de males, los árbitros o al menos uno de ellos facilito la remontada del equipo visitantes con sus errores. Lo que no quiere decir que los sevillanos no tuvieran su gran mérito en darle la vuelta al marcador. Antes del producirse el empate a 50 puntos a 7 minutos del final, Agustín Moreno, les dijo a sus pupilos que no tuvieran prisa por ponerse delante en el marcador. En los últimos minutos los sevillanos cogieron ventaja que fue superada por los locales que sentenciaron el partido a 17 segundos gracias a dos tiros libres anotados por Didi y otro más a 10 segundos para la conclusión del partido.

Juan Ramón Rodriguez, cree que sus jugadores tuvieron miedo escénico y no se creyeron que podían ganar con facilidad, tal y como estaba ocurriendo en los primeros 20 minutos de partido. “La zona nos hizo daño y nuestra falta de acierto en ataque, casi nos lleva a la derrota, es muy difícil sumar tres victorias consecutivas, pero estamos algo más cerca del objetivo”.

La nota negativa del partido fue la lesión de Luis López, los servicios médicos del club dicen que tiene la rodilla inestable, pero no inflamada y es necesario realizar una resonancia posiblemente este miércoles para saber el alcance de la lesión. De momento el jugador será baja al menos dos semanas.