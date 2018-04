El Multiopticas Baza espera una sanción por no tener un tablero de repuesto La directiva del equipo rojillo no comprende el victimismo del San Juan del Puerto que perdió estrepitosamente el encuentro jugado en Tíjola JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Lunes, 2 abril 2018, 21:51

El Multiopticas Baza, espera una sanción económica por no disponer de un tablero de repuesto ante cualquier eventualidad, tal y como ocurrió el pasado 24 de marzo cuando el equipo de la localidad de San Juan del Puerto visito el pabellón municipal de Baza.

Durante los ejercicios previos al inicio del encuentro el jugador local, Jorge Rodriguez en una acción totalmente fortuita rompió un aro de una de las canastas. Aunque se intentó reparar fue imposible y lo más rápido fue buscar una cancha alternativa. El Multiopticas Baza, tiene puesto como pista alternativa el pabellón de Caniles a solo 7 kilómetros, pero no reúne las condiciones de la pista que hay en Tíjola, que ha tenido un equipo en liga LEB y es incluso mejor que la del Pabellón de Baza. La distancia entre Baza y Tíjola es de solo 34 kilómetros.

Ante la posibilidad de tener que aplazar el partido lo que hubiera supuesto un nuevo desplazamiento para el equipo de Huelva, la directiva del Multiópticas Baza fue rápida de reflejos y con una sola llamada de teléfono logró que en Tíjola todo fueran facilidades.

El equipo sanjuanero en todo momento acepto la solución, ninguno de los dos equipos había jugado nunca en Tíjola, lo que sucedió después en el aspecto deportivo fue una nueva victoria del Multiopticas Baza que lo deja a solo una más para asegurarse la permanencia matemáticamente.

Con un resultado final de 90-70 no se entienden las quejas que llegan desde Huelva, de boca del director técnico, David Carrasco. Que además parece que no asistió al partido.

La directiva del Multiopticas Baza, ha indicado a Ideal que una vez finalizado el partido se le indico al equipo contrario que no hacía falta regresar a Baza para coger la A-92 que podrían continuar hasta Huercal Overa y coger la autovía del Mediterráneo, pero ellos insistieron en regresar por la misma ruta.

“Las quejas por jugar en Tíjola son ganas de intentar justificarse y la decepción por haber perdido el partido. Nosotros la semana anterior fuimos a jugar a Bormujos y el pabellón tenía goteras, fuimos al del Coronil y también tenía goteras, finalmente el partido se jugó finalmente en el pabellón de San Pablo de Sevilla. El año pasado paso algo parecido contra otro equipo y perdimos y no nos quejamos. Nosotros cada 15 días tenemos que realizar largos desplazamientos y no nos quejamos. El sábado vamos a jugar en San Fernando a las 8,30 de la noche y el regreso va a ser muy tarde, nuestros jugadores son amateur, no tenemos profesionales y no nos quejamos”. Indica el presidente del Multiopticas Baza, Manuel Trinidad.

El presidente del conjunto bastetano, informa que ya se ha reunido con el concejal de deportes para solucionar la falta de un tablero y aro de repuesto. Además próximamente se van a invertir 200.000 euros para mejorar diversos aspectos del pabellón cubierto, que incluye una nueva iluminación, mejores accesos para personas de movilidad reducida, sustitución de ventanas y otras mejoras.