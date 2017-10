Baloncesto El Multiópticas Baza debuta con victoria al ganar en la pista del CB Andújar Marcos Vigo con 19 puntos y Jorge Rodríguez con 16 fueron los máximos anotadores del equipo bastetano y el local M. Tatum con 23 puntos el máximo anotador del partido JOSÉ UTRERA BAZA Lunes, 9 octubre 2017, 19:41

El Multiópticas Baza inicia con victoria su segunda campaña en liga EBA. Los pupilos de Mariano García lograron vencer a domicilio en la siempre difícil cancha del Andújar Jaén Paraíso Interior por un tanteo final de 76-82.

La victoria del equipo bastetano sabe aún mucho mejor después de todas las dificultades que paso el equipo en la previa de este primer partido del campeonato regular, incluida la de Javier Martinez que tuvo que viajar desde Zamora hasta Andújar para poder jugar el partido, llegando a la cancha minutos antes de que comenzase el encuentro, demostrando su gran implicación con el equipo.

Comenzó el partido con el equipo bastetano algo descentrado, con una defensa muy débil que permitía irse al equipo local con 11 puntos de ventaja mediado el primer cuarto, si bien una pequeña reacción de los visitantes hizo que el marcador al final de éste periodo fuese de 24-30.

76 CB Andújar Jaén Paraíso Interior L.M. Gregory 4, D. Muñoz 9, D. Suka 9, A.J. García 5, M. Tatum 23 - Quinteto Inicial - J. M García 0, E. Martinez 2, J.M Raya 3, R. Ramos 11, M. Vukcevic 10 82 Multiópticas Baza A. Pérez 6, J. Mesa 6, L. Lopez 12, S. Álvarez 3, M. Vigo 19 -Quinteto Inicial- J. Martinez 8, G. Zapata 6, M. Mesa 6, J. Rodriguez 16 MARCADORES PARCIALES 30-24; 10-20 (40-44); 20-19; 16-19 (76-82)

Los rojillos sabían que si querían traerse la victoria de tierras jienenses, debían de mejorar su defensa, y esto fué lo que ocurrió, en el segundo cuarto. Un parcial de 0-8 permitía al Multiópticas Baza coger una pequeña renta y que luego les facilitó irse al descanso ganando 40-44.

En el tercer cuarto Mariano García, hubo muchas dificultades, incluidas una técnica a Mariano García y varias decisiones muy protestadas. El partido se hizo más duro acabando este periodo con una mínima ventaja para el Multiópticas Baza, 62-63.

Último cuarto y los bastetanos seguían a los suyo y no de descentraron, cogiendo pequeñas ventajas conforme iban pasando los minutos, pero el partido no se terminaba de romper. Una falta antideportiva y técnica a los locales propicio que el Multiopticas Baza lograra una ventaja de 10 puntos 66-76. En los últimos minutos fue clave el acierto en los tiros libres del equipo bastetano, a pesar del bajo porcentaje global del partido), y aunque el Andújar empezó a sumar de 3 en 3, esto no impidió que el partido acabase con victoria del Multiópticas Baza por 76-82.