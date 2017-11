Baloncesto Mariano García deja de ser entrenador del Multiopticas Baza Leo Vico y Víctor Gonsalvez dirigirán al equipo en Coín mientras se busca entrenador JOSÉ UTRERA Baza Jueves, 16 noviembre 2017, 19:36

Mariano García deja de ser entrenador del Multiópticas Baza. El técnico bastetano ha decidido tomar esta decisión por motivos personales, aunque seguirá vinculado al club.

Termina por tanto una nueva etapa al frente de la primera plantilla, se seguro será un punto y seguido, como ya sucedió otras veces.

Mariano García quedo muy tocado moralmente tras la derrota del pasado sábado ante el Novaschool por 21 puntos de diferencia. El ya ex entrenador se quejó que el equipo no hacia lo que previamente se había preparado y no admitió excusas para una nueva derrota, de un equipo muy lastrado por las lesiones.

Tras la renuncia de Mariano García, Leo Vico y Víctor Gonsalvez dirigirán al equipo en el próximo partido frente al CB Coín, mientras el club se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador

El Multiopticas Baza agradece el trabajo realizado al entrenador que logro el ascenso del equipo a liga EBA donde la pasada temporada logró permanecer. Esta sin embargo el equipo lleva una muy mala racha y aunque comenzó con una victoria a domicilio, después ha sumado derrota tras derrota, tanto en casa como fuera.

El Multiopticas Baza es penúltimo de la clasificación empatado con el Andújar con 1 victoria y 5 derrotas. El equipo rojillo tiene una media anotadora de 68,8 puntos por partido y una media de valoración de 66,7 que le hace sumar 400 en los seis partidos disputados hasta ahora, la misma valoración que tiene el Forus Medabasket.