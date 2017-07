Ciclismo David Valero de nuevo Campeón de España al ganar con autoridad en Cofrentes El bastetano está en un excelente momento de forma de cara al campeonato de Europa de la próxima semana JOSÉ UTRERA BAZA Domingo, 23 julio 2017, 20:06

David Valero (MMR) era el favorito para colgarse el oro y ha cumplió los pronósticos proclamándose nuevo campeón de España de la especialidad, tras ganar con autoridad el campeonato disputado en la localidad valenciana de Cofrentes.

Tras una primera vuelta muy rápida, con Valero y Pablo Rodriguez en cabeza. En la segunda los favoritos ya comenzaron a situarse. A mitad de carrera David Valero pasó con 52” sobre Rodríguez, 1:20 sobre Coloma, 2:05 sobre Mantecón y 2:25 sobre Díaz. En las dos últimas vueltas, David Valero se dedicó a contralar para llegar sin problemas a la línea de meta.

El ciclista bastetano está realizando su mejor temporada hasta el momento, y sigue cosechando éxitos: esta vez proclamándose Campeón de España, un título que ya había logrado un 2015 y al que tuvo que “renunciar” en 2016 para poder preparar los Juegos Olímpicos. “Es un título que me hace mucha ilusión y que siempre es especial. Poder lucir el maillot de Campeón de España es algo muy importante y muy bonito, tanto para mí como para el equipo”, declaraba David tras bajarse del podio.

Sobre el desarrollo de la prueba David Valero destacaba que “creo que el calor me ha beneficiado, ya que hemos tenido unas condiciones muy similares a las que suelo tener cuando entreno en mi casa, mucho calor seco y puede que a otros les haya pasado más factura”. Aunque, más allá del calor, el estado de forma del bastetano le señala como el mejor biker español del momento: “de salida nos despegamos Pablo Rodríguez, Sergio Mantecón, Ivan Díaz y yo, y ya después mi compañero Pablo y yo vimos que nos podíamos ir por delante. Después de las dos primeras vueltas comencé a abrir hueco y a poner mi ritmo, y la verdad que tenía muy buenas sensaciones, que me permitieron hacerme con el oro y que además me dejan con muchas ganas del Europeo que disputaré la próxima semana”.

El compañero de Valero, Pablo Rodríguez ha logrado el segundo puesto, completando el doblete para el equipo MMR Racing. Entrando en meta a 1:38 del campeón. Carlos Coloma (Primaflor-Mondraker), ha llegado en tercer lugar a 2:52.

David Valero, ya piensa en el Campeonato de Europa que lleva preparando durante las últimas semanas a la espera de la próxima prueba de la Copa del Mundo que se tiene que disputar en Canadá. En la actualidad Valero ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Copa del Mundo, siendo por segunda temporada consecutiva el mejor español en la prueba.