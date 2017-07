David Valero afronta el Campeonato de Europa con las medallas como objetivo El bastetano ha preparado la prueba a conciencia aunque el circuito no se adapta a sus características J. UTRERA BAZA Sábado, 29 julio 2017, 13:23

Tras sumar tres podios, de cuatro posibles, en la Copa del Mundo de la actual temporada, y haberse proclamado Campeón de España hace menos de una semana, David Valero tiene claro su siguiente objetivo: estar entre los mejores en un Campeonato de Europa que ha preparado con mucho mimo. Junto a Valero, el equipo español lo componen Sergio Mantecón y Pablo Rodríguez.

Aunque no es el mejor circuito para sus características, al carecer de subidas largas en las que marcar las diferencias. El ciclista bastetano, dice que no tiene decidido aún con que bicicleta va a competir mañana. Valero tiene a su favor el hambre de títulos internacionales y la confianza ganada a lo largo de la temporada, que le ha hecho pasar de ser un mero aspirante a puestos cabeceros, a estar considerado como favorito a las medallas en todas las apuestas.

David Valero

En las ediciones previas, David Valero ha sido 20º (2015) y 23º (2016), pero sus miras este año están mucho más altas: “estoy bien de forma y creo que puedo ir rápido en este circuito, a pesar de que no tenga subidas largas. En un recorrido “rompe piernas” y revirado, bastante entretenido. Los últimos días he entrenado bien en el circuito y aunque ayer me note algo cansado, aún quedan dos días para descansar y seguir reconociendo el circuito con más calma”. Sobre el resto de favoritos, David señala a Marotte, Sarrou, Fontana, Absalon o Flueckiger, sin olvidarse de su compañero Pablo Rodríguez “que está fuerte y lo puede hacer muy bien en este circuito”. Todavía es duda el checo Jaroslav Kulhavy y el que no estará seguro será el suizo Nino Schurter lider de la Copa del Mundo en la que Valero va tercero.