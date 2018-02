Veinte personas participan en Huéscar en un taller sobre la factura de la luz Se ha celebrado en el Centro Guadalinfo e impartido por FACUA JOSÉ UTRERA GARCÍA HUÉSCAR Miércoles, 21 febrero 2018, 22:56

¿Sabían que el precio de la luz cambia cada hora? aproximadamente 720 veces al mes, con la aplicación móvil llamada LUBAK se puede visualizar el precio de la luz de forma diaria. Esta y otras muchas cuestiones las han podido conocer las veinte personas que han asistido al taller que sobre la factura de la luz, ha impartido FACUA a través del Centro Guadalinfo de Huéscar.

Un experto de la organización Consumidores en Acción (FACUA) por videoconferencia ha podido informar y asesorar sobre los diversos puntos y epígrafes que tiene la factura de la luz, así como conceptos importantes que describen el servicio y los motivos del coste y que resultan complejos para el consumidor en general. Estos apartados son imprescindibles para advertir posibles infracciones en la facturación.

Una vez descrita toda la información sobre esta temática los participantes en la sesión informativa han podido determinar y realizar preguntas al coordinador de FACUA sobre diversas infracciones que están teniendo en sus propias facturas.

Tal y como se ha indicado desde FACUA, con el asesoramiento recibido, se aconseja analizar la factura tipo de contratación que tienen, vatios contratados, etc…. y si no están de acuerdo con sus importes realicen un escrito a su compañía solicitando información y asesoramiento para poder disminuir el coste de la misma , en caso de no obtener respuesta por parte de su compañía pueden ponerse en contacto con FACUA y esta organización les indicará las pautas a seguir para que el coste de su factura sea legible, legal y que no tenga infracciones.