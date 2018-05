«La singularidad de las fiestas radica en una tradición de siglos» José Utrera García Presentan las fiestas patronales en honor a las Santas Alodía y Nunilón JOSÉ UTRERA GARCÍA HUÉSCAR Viernes, 18 mayo 2018, 12:16

Sheila Lapaz Ros, es la Concejala de Fiestas, Cultura, Turismo y Bienestar Social del Ayuntamiento de Huéscar y responsable de la organización de las fiestas patronales en honor a las Santas Alodía y Nunilón.

¿Cómo y cuándo comienzan las fiestas?

-Las fiestas y romería en honor a las Santas Alodía y Nunilón 2018 en Huéscar empiezan el jueves 17 de mayo. A las 7 de la tarde se disparan cohetes y se repican campanas anunciando el comienzo de las fiestas, del cual se encarga la Banda Municipal Ciudad de Huéscar acompañando a los Gigantes y cabezudos, y los representantes de las peñas, que participen este año en el concurso de camisetas que iniciamos desde el Ayuntamiento en 2017 por primera vez.

¿Qué actividades destacaría de las fiestas?

-Este año destaco como novedad la degustación de cordero segureño IGP que se ha organizado junto con ANCOS el domingo a mediodía, pues cada vez son más las personas que nos visitan en estas fechas y no podíamos perder la oportunidad de dar a probar nuestro producto estrella. Es una nueva actividad que ya veníamos pensando en incluir en estas fiestas, en el hueco de este día. Además, repetimos por segunda vez el concurso de camisetas, y respetamos la tradición del concurso de trajes típicos, carrozas, y como no, la magnífica Fiesta Gastronómica de las Migas, que se celebra el sábado y que tiene una afluencia impresionante de gente. Además, este año, como no podía ser de otra manera, se va a realizar un breve acto de homenaje a los mayores que en su día comenzaron con la música tradicional y que hoy día se ha convertido en patrimonio inmaterial de nuestra ciudad, la cual está volviendo a resurgir con nuevas generaciones de músicos.

¿Con qué presupuesto cuenta para las fiestas?

-El presupuesto, en los tiempos que corren, y en comparación con otros que corrieron, es austero, como siempre digo. Aun así, creemos que tenemos unas Fiestas de calidad en las que hay una variedad de actividades para todos los públicos para disfrute de los y las oscenses y de las personas que nos van a visitar.

¿Cómo se viven las fiestas de las Santas?

-Estas son las fiestas más importantes para la ciudadanía oscense. Todo el mundo las espera con ilusión. En general todo el mundo prepara su vestimenta típica y está en auge el participar en las actividades programadas en las fiestas con ésta. Los más pequeños esperan su hueco en la fiesta, como es la elección de las y los mejores ataviados con el traje típico así como la fiesta en la que ellos se convierten en protagonistas el viernes tarde, en la que se han organizado diferentes talleres de elaboración propia de merchandising con las Santas así como una atracción novedosa «La Cúpula Mágica».

Por otro lado, la Juventud esperamos las orquestas y grupos que van a protagonizar la ansiada verbena, evento primordial en estas fiestas, en la que este sector de la población es el más destacado.

Por último, decir que las personas mayores también tienen su hueco en las Fiestas y elogiar su esfuerzo por participar en los diferentes eventos como son las novenas, ofrenda floral y otras .Particularmente, de esta concejalía, además de la organización de todos los eventos que componen el programa, intento mimar los detalles, que aunque menos visibles, creo que hacen de nuestras fiestas un acontecimiento de más calidad. Hablo, desde los obsequios de los distintos concursos para las diferentes categorías, así como la decoración de la Plaza Mayor, por ejemplo. Son muchos los detalles que hay que tener en cuenta.