El PSOE pregunta al Gobierno sobre la negativa de construir la línea eléctrica de 400Kv entre las provincias de Almería y Granada Elvira Ramón asegura que "el único motivo que tiene el PP es el ninguneo y la marginación a Andalucía y a las comarcas de Baza, Guadix, Huéscar, Alto Almanzora y Cazorla" JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Miércoles, 29 noviembre 2017, 15:00

El Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que rectifique e incluya la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina en la planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020. Los socialistas ya han registrado esta mañana una pregunta dirigida al Gobierno para que explique los motivos por los que este eje ha sido excluido de la planificación energética nacional, una decisión “injusta, injustificada, sectaria y discriminatoria” que perjudica a las provincias de Almería, Granada y Jaén.

La diputada por Granada, Elvira Ramón, indica que van a exigir al Gobierno que incluya antes de fin de año la línea eléctrica de alta capacidad en la planificación de RED Eléctrica Española y la construya. “El único motivo que existe para no hacerlo es el ninguneo que el PP tiene para con Andalucía y para las comarcas de Baza, Guadix, Huéscar, Alto Almanzora y Cazorla, condenadas a la despoblación y falta de expectativas de desarrollo”

Elvira Ramón, también destaca que sin esta línea eléctrica se pone en peligro la reapertura la línea de ferrocarril entre Guadix- Baza- Lorca.

El diputado jiennense Felipe Sicilia califica de “deplorable” que el Gobierno alcanzara hace unos meses un acuerdo con la Junta de Andalucía para acometer este proyecto y que “a la hora de la verdad, se haya echado para atrás y haya incumplido su compromiso”. “Estamos ante un nuevo engaño del Gobierno del PP y ante un nuevo maltrato a Andalucía y a las provincias de Granada, Almería y Jaén”, reprocha.

Sicilia recuerda que esta línea eléctrica es “absolutamente imprescindible” para el desarrollo económico y energético de 4 municipios de la comarca de la Sierra de Cazorla (Pozo Alcón, Quesada, Huesa e Hinojares) a los que también hay que sumar Larva. “Son 15.000 vecinos y vecinas que tienen derecho a vivir en el siglo XXI, con un suministro eléctrico de suficiente potencia y estabilidad. Por desgracia, el PP los quiere en el siglo pasado, con un servicio básico como éste claramente disminuido”, lamenta.

En este sentido, el diputado indica que este eje “no sólo garantiza un servicio elemental para las familias”, sino que “es fundamental para que estos municipios puedan contar con nuevos proyectos empresariales e industriales”. “Si no hay potencia eléctrica, difícilmente podrán asentarse actividades económicas en estos pueblos. Si no hay empresas, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay medio rural. Habrá pueblos fantasma”, advierte.

Sicilia considera que ésta es “otra demostración más de la actitud beligerante que mantiene el Gobierno del PP con Andalucía y con el medio rural” y pregunta “dónde están esos dirigentes del PP andaluz y jiennense que tanto se llenan la boca hablando de esta tierra”.

“Todavía no hemos escuchado al PP alzar la voz contra su Gobierno y exigirle que cese este ataque continuo. Todavía no hemos escuchado al PP reclamarle a su Gobierno algo que es de justicia, como es la ejecución de una línea eléctrica necesaria para un centenar de municipios de 3 provincias”, reprocha.