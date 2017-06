Isabel Mesas, nueva alcaldesa de Caniles en sustitución de Práxedes Moreno

Isabel Mesas, vuelve a ser alcaldesa de Caniles, tras relevar en el cargo a Práxedes Moreno (PP) que ha sido la alcaldesa en los dos últimos años, en virtud del acuerdo alcanzado en julio del 2015 tras las elecciones municipales.

Ahora tras el relevo, lo único que cambia en el Ayuntamiento de Caniles, es el nombre de la alcaldesa. Práxedes Moreno, pasa a ser la primera teniente de alcaldía y continúa al frente de las concejalías de urbanismo, obras y protección civil. Isabel Mesas además de alcaldesa, seguirá al frente de las concejalías de Hacienda, Asuntos Sociales y Medio Ambiente.

Al pleno extraordinario de relevo, asistió numeroso público, incluidos cargos institucionales del PSOE y del PP que quisieron acompañar a la alcaldesa entrante y saliente.

Isabel Mesas, indicó que su trabajo al igual que el del resto de concejales, va a seguir siendo el mismo que en los dos últimos años, sacar al ayuntamiento del desastre o caos en el que lo dejo la anterior alcaldesa del PA.

Isabel Mesas señala que el equipo de gobierno, tiene muy claro que se deben a Caniles y van a seguir trabajando para intentar sacar adelante proyectos como la mejora del servicio de recogida de basuras con la adquisición de un nuevo camión, ultimar la fase que queda pendiente del colector general, mejorar el consultorio médico, recuperar de espacios verdes e intentar acortar los plazos para rehabilitar el edificio del Pósito.

La nueva alcaldesa, defiende el pacto alcanzado hace dos año con el PP, pues era vital para sacar a Caniles de mal camino por el que transitaba el PA que había llevado al Ayuntamiento al caos, más absoluto en todos los aspectos, incluido el económico. “Los vecinos y no vecinos deberían de preguntarse en qué situación se encontraba el ayuntamiento para que PP y PSOE decidieran unirse para rescatarlo”. “fue la mejor decisión y la más beneficiosa para Caniles, se ha demostrado en los últimos dos años con Práxedes Moreno como alcaldesa y lo vamos a seguir demostrando día a día tras el relevo”.

Tras las elecciones municipales del 2015, el resultado electoral fue de 5 concejales para el PA, 4 el PSOE y 2 el PP. Durante la campaña electoral la candidata el PP, ya dijo que ella no era ninguna niñata y no se dejaría influenciar en pactos que fuesen contra el pueblo de Caniles. Aunque no estaba previsto pactar con el PSOE, el mes que se tardó en la toma de posesión en los ayuntamientos del partido judicial de Baza debido a una impugnación presentada por el PA de Baza, dio mucho juego y tiempo para llegar a acuerdos de gobernabilidad no solo en Caniles, también en otras poblaciones.

Durante el pleno de relevo en la alcaldía, el PA se mostró en contra aludiendo una vez más la ilegitimidad del pacto, porque ellos tienen más concejales y ganaron las elecciones. Olvidándose que en la anterior legislatura, el PSOE se quedó a 8 votos de la mayoría absoluta, fue quien ganó las elecciones y un pacto obligado por la dirección el PP y Pepe Torrente facilito que el PA gobernará en el Ayuntamiento, y de camino tratar de aniquilar el Antonio Martinez Caler. Pacto que fue imposible de reeditar en el 2015 y que ahora es más imposible que nunca y lo va a seguir siendo.