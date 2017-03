La Cofradía Gastronómica del Cordero Segureño celebra con brillantez su tercer capítulo

La Cofradía Gastronómica y Cultural del Cordero Segureño, celebra durante este fin de semana su tercer capítulo, acogiendo en Huéscar a más de una decena de cofradías gastronómicas llegadas de Galicia, Cantabria, Murcia, Valencia, Castilla y León y Andalucía.

El acto central del capítulo de este año, se celebró en el Teatro Oscense, esta vez en horario matinal y al mismo asistieron unas 250 personas entre integrantes de las distintas cofradías gastronómicas e invitados.

Al inicio del acto, el presidente de la Cofradía Gastronómica del Cordero Segureño, el periodista y presentador de TV Manuel Giménez destaco el trabajo que realizan las Cofradías Gastronómicas en la promoción y divulgación de los productos y excelencias de los lugares a los que pertenecen. “somos simplemente unos idealistas que buscamos solamente el progreso de nuestra tierra y que todos los gastos que ocasionan nuestros desplazamientos promocionales a otras zonas de España y del extranjero son a costa de nuestros bolsillos ya que no tenemos subvención alguna. Ayudas, sí. No nos podemos quejar del esfuerzo del Ayuntamiento con su alcalde José García Giralte (que no pudo asistir al acto porque tenía que casar a tres parejas de novios) y su Concejala de Cultura y Turismo. Sheila Lapaz, a la cabeza que nos aportan la necesaria infraestructura y, por supuesto, de los amigos de ANCOS y de la IGP”.

Manuel Giménez, aprovecho la ocasión y la presencia del director de IDEAL, Eduardo Peralta de Ana, (Socio de honor de la Cofradía) para anunciar una novedosa campaña de promoción del cordero segureño a realizar en las provincias de Granada, Almería y Jaén en la que van a colaborar la Identificación Geográfica Protegida (IGP) del Cordero Segureño, IDEAL y también la propia Cofradía que preside.

Antes de presentar a las distintas cofradías presentes en el acto, Giménez, realizo un repaso de los actos y actividades realizadas a lo largo del 2016 en distintos lugares de la geografía nacional.

Este año han estado en Huéscar la Cofradía de los Esteros, de San Fernando, Cádiz, Cofradía de los Amigos del Olivo de Baena, Cofradía de los Quesos de Cantabria, Cofradía del Centollo Larpeiro, de O´Grove (Pontevedra), Cofradía de la Cata de Vinos “La Sacristía” de Murcia, Cofradía de la Anchoa de Cantabria, Cofradía de los Vinos y las Viandas de Castilla y León, Cofradía de los Vinos de Alicante y Cofradía Circulo de Enófilos Utiel Requena.

Reconocimientos

En el importante apartado de reconocimientos, nombramientos y distinciones, la Cofradía del Cordero Segureño, nombró Cofrades de Mérito a Antonio Cruz Aguilera, Bernardo Rodríguez Bastida, Tomas Cano Expósito, Gregorio García Domínguez. También fueron nombrados Cofrades de Honor al periodista de RNE José Antonio García Muñoz, al cocinero e investigador José Oneto Revuelta a Ramón Martinez García de la Serrana, a la violista María José García de la Serrana Arias y a Enrique Alonso Soler director de la Banda Municipal de Música de Huéscar. La Cofradía del Cordero Segureño aprobó su Hermanamiento con la nuestra Cofradía de Los Vinos de Alicante.

Este año hubo menos música que en los dos anteriores, pero sí de calidad con la actuación del dúo compuesto para la ocasión por la violista oscense, María José García de la Serrana Arias y Enrique Alonso Soler.

Además de la comida, oficiada por el cocinero oscense Gregorio García Domínguez, en la noche de ayer sábado se celebró en el recinto ferial de la Almazara, una gran chuleta de cordero segureño, cocinada de la forma más sencilla y sabrosa a la brasa.