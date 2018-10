Galera recoge 800 firmas contra los recortes de maestros Integrantes de la AMPA de Galera. / IDEAL Las AMPAs de Puebla de Don Fadrique, Galera y Orce preparan concentraciones por el recorte de plantilla en sus respectivos colegios JOSÉ UTRERA GARCÍA GALERA Martes, 30 octubre 2018, 08:22

El AMPA del CEIP Cristo de la Expiración de Galera anuncia movilizaciones tras la ausencia de soluciones en la reunión mantenida entre representantes de la asociación, el director del colegio, el inspector de la zona y el Delegado de Educación el pasado 19 de octubre.

Según el AMPA, el colegio, que lleva años fusionando cursos tanto en el ciclo de primaria como en el de infantil, ha visto este año mermada su plantilla en 3 maestros. El Delegado de Educación y el inspector afirman que es coherente aplicar el recorte aunque sólo un niño hubiese bastado para mantener a un profesional más.

«Esto supone un enorme varapalo para Galera, municipio de la comarca de Huéscar una de las más deprimidas de Andalucía, en la que no se cuenta tampoco con un solo pediatra y con índices de envejecimiento de la población por encima de la media». Indican.

Galera, que ha recogido más de 800 firmas para solicitar que se garanticen unos servicios públicos de calidad, ve así complicada la atracción de nuevos habitantes al municipio que ayuden en la dinamización de la comarca y defiende que existe una gran contradicción entre la publicidad que lleva a cabo la Junta de Andalucía con campañas como 'Mi pueblo, un lugar para vivir' y la apuesta real que ésta lleva a cabo.

Hace unos días, también desde Puebla de don Fadrique, su alcalde, Mariano García Castillo, denunciaba la deslealtad y el engaño del Delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Germán González, que se comprometido a no recortar plantilla, si el ayuntamiento apoyaba la fusión del colegio infantil y primaria Ramón y Cajal de la Puebla con el colegio San Isidro de Almaciles, y como resultado de dicha fusión quedaría un único Colegio Público Rural.

El Delegado de Educación, visitó el colegio público 'Ramón y Cajal', donde mantuvo una reunión con representantes del AMPA de La Puebla, con el equipo directivo del colegio y con el inspector de zona, reunión a la que no fue invitado el alcalde. En la reunión se trató el recorte de plantilla del profesorado en el colegio, dejando a los niños de Secundaria con un maestro menos, situación que también se repite en los colegios de los pueblos de Galera y Orce.

Mariano García, que asistió a la reunión como padre de alumnas, indica que el AMPA ya se está planteando medidas de presión ante el recorte de plantilla y manifiesta que no le ha sorprendido la deslealtad del delegado ya que de todas necesidades que tenían los colegios, no ha contribuido a solucionar en ninguna. Además el alcalde se siente engañado porque en la última visita del delegado a La Puebla le dio su apoyo para esta reestructuración siempre y cuando no se produjese lo que se ha producido, reducción de plantilla y consecuencias desfavorables para los maestros y alumnos, «tan solo han necesitado un curso para colárnosla».