El cupón de la ONCE deja un premio de 100.000 euros en la comarca de Huéscar El premio lo vendió Alfonso Martinez el pasado viernes JOSE UTRERA HUÉSCAR Lunes, 9 abril 2018, 12:21

El cupón de la ONCE deja un premio de 100.000 euros en Huéscar, en el sorteo del pasado viernes. El agente vendedor de la ONCE Alfonso Martínez es quien ha llevado la suerte a Huéscar con el cupón premiado que vendió en su ruta de venta, que comprende entre otras localidades, la de Castril, Castillejar, Galera Orce y la propia Huéscar, por lo que de momento no se sabe en qué pueblo ha caído el premio.

El cupón de la ONCE del 06 de Abril, correspondiente al sorteo del Cuponazo, también ha dejado premios en Lora del Río y en Canarias.

El Cuponazo de la ONCE ofrece, por 3 Euros, un premio de nueve millones de euros a las cinco cifras más la serie. Además, el cliente tiene la oportunidad, por dos euros más, de jugar también al Cuponazo XXL y ganar quince millones de euros.