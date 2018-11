Cúllar acoge el sábado diversos actos deportivos, musicales y culturales Organizados por el Ayuntamiento, todos serán de carácter benéfico a favor de la AECC JOSÉ UTRERA GARCÍA CÚLLAR Jueves, 22 noviembre 2018, 13:26

El Ayuntamiento de Cúllar, informa del gran evento que se va a realizar este sábado 24 de noviembre de 2018. Será un día lleno de deporte y actividades culturales a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, según relata la concejal de deportes, fiestas y juventud del Ayuntamiento de Cúllar, Marymé Teruel Torres.

La edil destaca que durante todo el día se van a celebrar diversas actividades en las que instalaciones deportivas del Campo Municipal de fútbol «Cayetano Lorca» (complejo quitasueños) recientemente reformado y dotado con césped artificial. Se han previsto celebrar dos partidos de fútbol, uno entre la asociación de ex-jugadores del Real Betis Balompié y veteranos del Granada C. F., que se disputará a las 12 de la mañana. Y otro partido entre veteranos del C. F. Cúllar y el C. D. Baza que será a las 4 de la tarde del mismo sábado. «además tendremos instalada la carpa municipal para las actuaciones de Jennifer Pasca (concursante de la voz kids) entorno a las 20.30h., presentación de disco del grupo LEBEN, además de un máster de Zumba, danza urbana, flamenco con Javier de Carmen, djs, baile moderno, danza del vientre, castañuelas y un largo etcétera, de grupos y personas que han querido aportar su granito de arena en esta fiesta deportivo/benéfica». Señala Marymé Torres.

La entrada al recinto será tan sólo de 3 euros. A medio día habrá migas solidarias para todos los asistentes y los beneficios de la barra instalada en dicha carpa serán para las categorías inferiores de la Escuela municipal de fútbol de Cúllar.