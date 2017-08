El Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique volverá a bajar el IBI El equipo de gobierno municipal va a reducir el tipo del 0,6 al 0,5% y la rustica del 0,85 al 0,8% JOSÉ UTRERA Martes, 15 agosto 2017, 11:29

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Puebla, va a presentar una moción en el próximo pleno municipal para volver a bajar el IBI de urbana y rustica, tal y como ya hizo en el 2014 para contener el aumento del IBI. El acuerdo será aprobado, pues el PP gobierna con mayoría absoluta.

Según explica el alcalde de Puebla, Mariano García Castillo, en el año 2010 se realizó una revisión catastral lo que supuso un incremento considerable del valor de todas las viviendas, ya que la última revisión catastral había sido realizada en el año 1994. La revisión del 2010 supuso una subida en el valor catastral de las viviendas, con un incremento anual del Impuesto de Bienes Inmuebles durante todos los últimos años hasta el año 2020. Con la revisión una vivienda que en el año 1994 tenía un valor catastral de 4 millones de pesetas (24.000 euros) pasó a tener un valor de 80.000 euros, lo que supuso un incremento del valor catastral de 56.000 euros, pues bien esa diferencia no se paga de golpe en el primer año, sino que se paga un 10% de esa cantidad durante un periodo de 10 años, es decir el valor catastral de este tipo de vivienda se incrementa todos los años 5.600 euros, de ahí que cada año se pague un poco más por el IBI de urbana.

El alcalde de Puebla, refiere que la única manera que los ayuntamientos tienen para contener la subida en el IBI de urbana (también conocido como “contribución”), es bajar el tipo del IBI, tal y como hizo el equipo de Gobierno del Partido Popular en el año 2014 bajó el tipo del IBI de urbana para los años 2015, 2016 y 2017, “ lo que ha supuesto que el IBI no haya subido tanto en estos años, de otra forma la subida hubiera sido mucho mayor”. Recuerda Mariano García.

El equipo de gobierno municipal, quiere seguir en la misma línea y pretende disminuir la carga fiscal de los vecinos, para ello propondrá en el próximo pleno una nueva bajada en los tipos del Impuesto de Bienes Inmuebles que contribuirán a que las cuantías que se pagan actualmente por la contribución de urbana se mantengan y que en el caso de la contribución de rústica baje, esto se conseguirá por una reducción del tipo del IBI de Urbana del 0,6% al 0,5%, así como una reducción del IBI de naturaleza rústica del 0,85% al 0,8%. Estas reducciones se producirán para los años 2018, 2019 y 2020. Esta medida no supondrá una merma en los ingresos del ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique puesto que entre los años 2014 y 2017 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Catastro realizó una regularización catastral en todos los Pueblos de España, en el caso de la Comarca de Huéscar (a excepción de Castilléjar) se realizó en el 2016 (Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral), que ha consistido en el alta de inmuebles e infraestructuras que no pagaban IBI, así como ampliaciones y reformas de viviendas no comunicadas al Catastro entre otras, lo que supondrá un incremento de los ingresos del ayuntamiento, pues se ha aumentado el censo con nuevas viviendas que no estaban dadas de alta.

El alcalde precisa que “Esta regularización ha sido ajena al Ayuntamiento ya que fue realizada de oficio por el Catastro y afectando a todos los pueblos de España, no obstante va a permitir una mayor recaudación a las arcas municipales al pagar por aquellos inmuebles que no estaban actualizados o dados de alta.

Mariano García Castillo, “esta intervención se suma a otras ya realizadas consistentes en la bajada de impuestos o determinadas bonificaciones de los mismos, lo que sin duda supondrá un alivio para las economías de las familias de La Puebla, que verán cómo se contiene el precio del recibo del IBI de Urbana y se reduce en el de Rústica”.