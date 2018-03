El Ayuntamiento de Huéscar apoya la huelga de mujeres el 8 de marzo El alcalde José García Giralte ha emitido un bando apoyando la iniciativa JOSÉ UTRERA Lunes, 5 marzo 2018, 19:33

El Ayuntamiento de Huéscar apoya la huelga convocada por las mujeres el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y para que quede constancia el alcalde José García Giralte (PSOE) ha emitido un bando en el que muestra la adhesión a la huelga y anuncia una concentración que a partir de las 12 horas se va a celebrar en la Plaza Mayor de la localidad, frente al edificio consistorial, en protesta por las discriminación y violencia contra las mujeres. En el acto se dará lectura a un manifiesto.

El alcalde dice que «es importante que nuestro municipio se sume a este paro, manifestando el compromiso de este ayuntamiento de seguir trabajando por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde todas las áreas, para conseguir una sociedad más justa e igualitaria»

Huéscar se distingue por el gran trabajo que desde el Ayuntamiento se viene realizando desde el año 1997 por medio del Centro Municipal de Información de la Mujer que depende de la concejalía de Igualdad que dirige Ana Belén Palomares, que a su vez es la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada.

Desde el Centro de Información de la Mujer se indica que el próximo jueves estarán a las 12:00 de la mañana en la Plaza Mayor de Huéscar, y se preguntan ¿qué pasaría si las mujeres el día 8 no salieran a comprar al mercado? ¿Qué pasaría si no se responsabilizaran de los cuidados de mayores? ¿Qué pasaría si no realizaran las tareas domésticas? ¿Qué pasaría si no asistieran a sus puestos de maestras, enfermeras, oficinistas...? ¿Qué pasaría si los comercios regentados por mujeres cerraran el próximo día 8 de marzo?