La Asociación ZACHA organiza un encuentro de coleccionistas locales

En Zújar se ha organizado un encuentro de coleccionistas con el objetivo de fomentar el interés por el coleccionismo y mostrar a diversos aficionados locales. La actividad se celebró por la noche en la Plaza Mayor de la localidad y congregó a diferentes personas motivadas por una misma afición. Este encuentro fué organizado por la Asociación ZACHA, con la colaboración del Ayuntamiento de Zújar y el Centro Guadalinfo.

Según la presidenta de ZACHA, María José Tengo, “la iniciativa es una de las propuestas culturales que gracias a la participación ciudadana se pueden hacer realidad, con el objetivo de seguir fomentando aficiones motivadas en por el aspecto lúdico y de entretenimiento que conlleva el arte de coleccionar cosas.” María José Tengo, destaca que en este primer encuentro no faltando colecciones como las de llaveros, minerales, postales, trajes y atrezo de zarzuela, pins, sellos, miniaturas de coches de todas las épocas, maquinaria de construcción, separadores de libros, recordatorios de comunión, estampas, rosarios, velos, bolas de cristal, muñecos, etc. “ Todo discurrió en ambiente muy grato y de convivencia entre los vecinos y coleccionistas y no descartamos el continuar organizando este tipo de encuentros en próximas ediciones.” Informa la presidenta ZACHA.