«Hay que seguir mejorando el barrio de las Cuevas hasta igualarlo con el resto» Juan Antonio Pérez Marín es el presidente de la Asociación de Vecinos AVANGEL JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Domingo, 27 agosto 2017, 11:18

¿Cuándo se creó la Asociación, como y porque?

-La asociación se constituyó oficialmente el 19 de Abril de 1991, se creó pensando en el volumen de habitantes que hay en la barriada de las cuevas, unas 7.500 personas aproximadamente, y un déficit en equipamientos e infraestructuras que no existían, una forma de reivindicarse, de tener voz y presencia en el Ayuntamiento para cualquier actuación que se realizase. Aunque con el tiempo han nacido nuevas asociaciones de vecinos en las cuevas, esta asociación ha seguido teniendo mucho peso en las decisiones tomadas en todas las corporaciones municipales.

¿Desde cuándo es el presidente de la Asociación y quienes forman parte de la junta de vecinos?

-Yo entré, en el 2008, después de mi etapa de ocho años como concejal, y aunque estaba cansado, nos propusimos darle un cambio al barrio, ya que se había avanzado en infraestructuras y equipamientos, pero costaba que la gente subiera a visitarnos, por lo que empezamos a realizar actividades culturales durante todo el año para que vieran que aquí no se comían a nadie. La junta la empezamos con gente joven, mezclada con las personas mayores, que es lo que más abunda en este barrio. Y a lo largo de estos años se han ido cambiando, aunque la directiva siempre ha sido la misma.

¿Qué se puede decir a quienes piensan que el Ayuntamiento hace muchas cosas en el Barrio, que además es el más grande de Baza, porque el alcalde nació en él?

-Yo soy de los que piensan y lo trasmito siempre que me preguntan en cualquier medio de comunicación o en cualquier reunión, que todo lo que se haga en las Cuevas, es poco, ya que llevábamos un gran atraso con respecto a lo demás barrios de Baza. Se ha conseguido muchas cosas y sólo hay que echar la vista atrás, y ver como estaba antes y verlo ahora. Todavía queda mucho por hacer, de hecho hay calles que no han visto asfalto en su vida. Gracias al alcalde, Pedro Fernández, con el que me une una gran amistad, se ha podido hacer una gran avance, porque como dice, el nació aquí y sabía las necesidades de esta zona.

¿Qué logros han conseguido?

En el barrio actual de las Cuevas, lo conseguido es grande, varias calles asfaltadas con saneamientos, los accesos al barrio por eje principal que va desde la avenida de José Luís Martínez a la fuente de San Juan, equipamientos como el polideportivo, casa de la juventud, el plan integral con teatro, el nuevo centro de salud, instalación de mobiliario urbano e iluminación, varios parques infantiles.

¿Qué necesidades tiene el barrio?

Seguir avanzando en temas de calles, que este año viene una buena partida para actuar en varias, mejorar la calidad de servicio a los habitantes del barrio, y seguir equiparando en infraestructuras al resto del pueblo de Baza.

El volumen o importancia de las Fiestas en honor al Santo Ángel Custodio a que se debe. Casi se puede considerar la pre- feria de Baza.

Hace ya unos años, cuando entramos en la directiva de la asociación como he dicho anteriormente, se empezó a hacer actividades culturales durante todo el año para darse a conocer el barrio, como fue el mes de la mujer, todo el mes de Marzo dedicado a ellas con todo tipo de actividades y terminando con unos reconocimientos a la labor realizada en apoyo a la mujer en las Cuevas, la cena de convivencia, el campeonato de chinos, festival de magia, las cruces, mercadillo solidario, verbenas en varios puntos del barrio, certamen de coros, ruta de la tapa por distintos bares de las Cuevas acompañada de una charanga, Gala un juguete una ilusión, reparto de los juguetes con los Reyes Magos, conciertos, talleres de manualidades, cursos, baile de salón y uno de los proyectos estrella, el concurso de la canción infantil de la canción con un artista reconocido de invitado.

Todo ello era un volumen difícil de llevar por la cuantía económica y de tiempo, por lo que se pensó, aparte que las semanas culturales se habían quedado obsoletas, de llevarlo todo a finales de Agosto y pasar a llamarse Fiestas en honor al Santo Ángel, ya que además posesionamos por las calles del barrio al santo que da nombre a las fiestas. Y así se concentró todo en cuatro días y con el tiempo han ido cogiendo mucha fama en Baza y comarca, y por eso se ha denominado la pre-feria de Baza.

¿Cómo se organizan y quienes participan?

-Al concentrarse en cuatro días, hay actividades para todos los públicos, y cuesta mucho sacarlas para adelante, y ahora con los pocos apoyos económicos, se saca de una pequeña cuota de socios, subvención del ayuntamiento, venta de papeletas que se hace de una campaña en apoyo a los comercios de las Cuevas, «Compra en tu barrio y hazlo crecer», de la barra de las fiestas y de una empresa privada que se hace cargo de la diferencia que queda entre la inversión y gastos al final de las fiestas.

¿Cómo se presentan las fiestas del Santo Ángel Custodio, que actividades hay previstas?

-Este año se celebran del 24 al 27 de Agosto, el jueves es siempre para todo tipo de bailes regionales y modernos de distintas academias, y acabando en un concierto de una leyenda, el año pasado trajimos al Junco, pero este año hay menos presupuesto y queremos hacer un homenaje a Antonio Molina, de la mano de Manuel Ferre del programa «Se llama Copla». El viernes es la estrella de las fiestas, el concurso infantil de la canción, que llega a su novena edición, y que ya varios ganadores han entrado en programas televisivos y se están ganando la vida como profesionales.