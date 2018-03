El Pleno municipal declara a Baza municipio libre de acciones contra la memoria democrática Todos los grupos políticos excepto el PP aprueban una moción presentada por el PSOE JOSÉ UTRERA GARCÍA Baza Viernes, 23 marzo 2018, 14:04

El Pleno del Ayuntamiento aprueba que Baza sea municipio libre de acciones contra la memoria democrática, disponiendo de cuantas medidas y medios sean necesarios, en atención a la normativa vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las Leyes de Memoria Histórica, y de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y que suponga la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del franquismo.

El portavoz del equipo de gobierno Alfredo Alles ha comentado que «leyendo el texto parece claro que la moción debería aprobarse por unanimidad, pues no, el PP de Baza la voto en contra, según Alles no sé sabe si por que pretenden realizar actos de enaltecimiento del franquismo o por que no se leen las mociones».

El concejal recuerda como el PP « ya dio la nota, no aprobando, que se pusiera el nombre de Jose Becerril a la biblioteca municipal o de Braulia Ramos a la residencia de mayores demostrando que para ellos, cualquier pasado fue mejor lo que es una vergüenza»

La moción presentada por el PP relativa a impulsar medidas que frenen la despoblación, fue rechazada al no contar con los votos favorables del PSOE, que condicionó su apoyo a que el Partido Popular aceptara una serie de enmiendas relativas a que el Gobierno del Estado aumentara su partida para Baza en los tributos del Estado, que reduzca el impuesto de Actividades Económicas para impulsar la implantación empresarial en el municipio. El PSOE también pide que el Gobierno incluya incentivos a los funcionarios que decidan residir en Baza si trabajan en este municipio y por último que se impulse la construcción de la línea de 400kv para crear empleo y frenar la despoblación.