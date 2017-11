La piscina cubierta de Baza cerrará por obras en diciembre Se va a reparar el vaso principal y realizar para mejoras en las duchas y hacerla más accesible JOSÉ UTRERA Baza Martes, 28 noviembre 2017, 21:45

Durante el mes de diciembre la piscina municipal cubierta de Baza permanecerá cerrada para realizar obras de mejora de sus instalaciones y hacerla más accesible para personas con movilidad reducida. En total, se invertirán 40.000 euros en estas mejoras y actuaciones de mantenimiento.

Los trabajos durarán todo el mes de diciembre, se quiere abrir el día 2 de enero si no hay ningún imprevisto en el transcurso de los mismos, y se centrarán en la reparación del vaso grande y en la aplicación de un tratamiento de mantenimiento en las vigas de madera del edificio.

Las instalaciones de fontanería y agua caliente de las duchas se renovarán para que sea más eficiente energéticamente y cómodo para los usuarios y se adquirirá una silla hidráulica portátil que facilite el acceso de personas con discapacidad motora en ambas piscinas.

El concejal de Deporte, Antonio Vallejo, ha aclarado que no se cargarán los recibos correspondientes a diciembre, ya que las instalaciones de la piscina no estarán en uso. Las obras no afectarán a la sala de actividades dirigidas que continuará con su programación y servicios habituales.