La Junta explica el acuerdo para construir la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha informado hoy en Baza (Granada) a los 90 municipios afectados por la ausencia del eje eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina, las diputaciones de Almería y Granada, representantes de los agentes sociales y económicos de la zona y diputados andaluces sobre el compromiso adquirido con el Ministerio de Energía para llevar a cabo el eje Caparacena-Baza-La Ribina, y les ha pedido que colaboren estrechamente para poder culminar antes de que finalice el mes de junio la documentación necesaria para poder impulsar este proyecto.

Durante un encuentro informativo celebrado en Baza, el consejero ha detallado a los responsables municipales el reciente encuentro que mantuvo con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, en el que el responsable se comprometió a modificar el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 para añadir la construcción el eje Caparacena-Baza-La Ribina.

No obstante, Sánchez Maldonado ha explicado que el ministro asumió trasladar al Consejo de Ministros esta modificación de la planificación energética siempre que se le aportase documentación sobre la justificación técnica de la necesidad de este eje de la red eléctrica, así como un análisis de la demanda de los futuros proyectos de energías renovables que no se han podido desarrollar al no existir esta infraestructura.

Asimismo, el consejero ofreció a Alvaro Nadal reforzar esta propuesta con una justificación socioeconómica de la necesidad del eje, y los beneficios económicos que conllevará para las zonas afectadas, así como el apoyo de los municipios afectados a la propuesta.

Sánchez Maldonado, que estuvo acompañado por el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Javier Castro, y la directora general de Industria, Energía y Minas, Natalia González, expuso a los alcaldes la hoja de ruta que su Consejería va a llevar a cabo para culminar la presentación de la documentación requerida, como la formación de un grupo de trabajo, que ya se ha constituido, en el que además de la directora general están presentes las delegadas de gobierno y los delegados territoriales de Almería y Granada; el alcalde de Baza como municipio cabecera del nudo eléctrico, y la asistencia técnica de la Agencia de la Energía.

Este grupo de trabajo procesará toda la información que se recabará en los próximos días, y contará con las aportaciones de los ayuntamientos y sus gestores, además de organismos especializados, técnicos y empresas, con el objetivo de que antes de que finalice el mes de junio pueda remitirse la propuesta al Ministerio, ha añadido el consejero.

En este sentido, Sánchez Maldonado ha tendido la mano a los ayuntamientos para “establecer una línea permanente de colaboración e información puntual para que, en un plazo razonable de tiempo, podamos afirmar sin temor a equivocarnos que este encuentro celebrado hoy supuso un punto de inflexión en el desarrollo social y económico de las comarcas afectadas”.

El consejero ha explicado asimismo a los alcaldes que el ministro cifró en 128 millones de euros la inversión necesaria para acometer esta infraestructura eléctrica, aunque el Gobierno andaluz le planteó la posibilidad de encontrar financiación parcial o total en los fondos de cohesión, por lo que se hace necesario demostrar ante la Unión Europea la necesidad de la línea.

Efectos positivos del futuro eje

El consejero de Empleo recordó los efectos positivos que tendrá la construcción el eje Caparacena-Baza-La Ribina, como la supresión de un punto crítico del sistema eléctrico en la zona oriental de Andalucía, o su contribución a vertebración territorial de este territorio. En esta línea, Sánchez Maldonado recordó como ya en 2006 el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) preveía su construcción como un recurso básico.

Igualmente, el consejero ha asegurado que esta línea generará fiabilidad, seguridad y calidad en el suministro eléctrico, supondrá un importante apoyo a la red de distribución que ya existe y dará cobertura de evacuación a una amplia cartera de proyectos de generación con fuentes renovables, pendientes de ser construidos y algunos de ellos en avanzado estado de tramitación administrativa, pero que se quedaron sin ejecución.

Sánchez Maldonado ha insistido en la relevancia que tendrá esta línea para el desarrollo económico de las comarcas y municipios circundantes, de cara a acometer nuevos proyectos industriales. Asimismo, se evitará el riesgo de suministro eléctrico en el noroeste de Andalucía, que hasta ahora solo se garantiza mediante líneas de 220 kilovatios sin capacidad para dar cobertura a un eventual fallo de la línea de 440 kilovatios que concreta Granada y Almería. Por último, el consejero ha evaluado que son necesarias actuaciones en 45 subestaciones de Andalucía para garantizar no solo un suministro energético de calidad, sino afrontar las futuras demandas del desarrollo económico andaluz.