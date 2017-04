Recibe el alta la mujer agredida en Baza por su expareja

La mujer agredida la semana pasada supuestamente por su expareja en Baza ha recibido el alta en el Hospital del Campus de la Salud, donde ha permanecido ingresada tras ser intervenida por cirujanos maxilofaciales de las lesiones que presentaba, según han detallado a Europa Press fuentes sanitarias.

El Juzgado de Instrucción 1 de Baza, competente en materia de violencia de género, decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 42 años detenido en esta localidad acusado de propinar esta brutal paliza a su expareja, que sufrió lesiones especialmente en el rostro, en la zona de los ojos, y en la mandíbula.

El juez tomó declaración al presunto agresor el pasado miércoles y le envió a prisión por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

No existían denuncias previas por agresión de la víctima hacia el presunto agresor y ya no convivían juntos. Él tiene antecedentes por delitos de lesiones o de conducción bajo los efectos del alcohol, pero no le constan por violencia de género.