Baza condena la agresión machista sufrida por una vecina de 39 años

Colectivos ciudadanos, sociales, instituciones y administraciones se han unido esta mañana en Baza para condenar la brutal agresión que sufrió el miércoles una bastetana de su expareja, que le ha provocado graves lesiones por los cuales permanece hospitalizada pendiente de ser intervenida quirúrgicamente.

El alcalde de Baza, Pedro Fernández Peñalver, acompañado de la hermana de la víctima ha leído el comunicado elaborado por la Junta de Portavoces de la corporación municipal de Baza (PSOE, PP, IU, PA y Ciudadanos), contando con la presencia de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana Belén Palomares, de la parlamentaria andaluza, Olga Manzano, de buena parte de la corporación municipal, de los cuerpos de seguridad de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, de representantes de las asociaciones de mujeres de Baza (Amudima y Clara Campoamor) y varios cientos de personas que han querido mostrar con su presencia y participación su apoyo a la mujer bastetana agredida.

“No podemos quedar impasibles ante hechos tan graves y tan despreciables como los que han dejado en el hospital a Eva, ante una violencia que cada día mata a mujeres, que las silencia y aísla, una violencia que las priva de su libertad y que nos empobrece a todos como sociedad” ha manifestado el alcalde de Baza.

En el comunicado, además, se ha llamado al rechazo público de todos los bastetanos para condenar socialmente la violencia machista, alcanzado un rechazo unánime que frene a los maltratadores y salve vidas. Literalmente Fernández ha leído: “Nos unimos al dolor de Eva y de sus familiares, ofreciéndoles nuestro incondicional apoyo y soporte desde todos los ámbitos. Es importante no mirar a otro lado, no silenciar este tipo de sucesos porque con ello conseguimos el castigo social de los agresores. Una de las formas de hacer visible este problema es salir a la calle y denunciar que la violencia machista existe, que aún no hemos sido capaces de erradicarla y que es labor y responsabilidad de todas las personas concienciar, ayudar, formar, educar, respetar y denunciar hechos como el acontecido el miércoles en Baza. Hoy somos privilegiados de hacer nuestras las palabras de la propia Eva, que a la espera de una intervención quirúrgica por la brutal agresión, no le falta la fuerza y el coraje para animar a todas las mujeres víctimas de violencia de género a no callar, a no aguantar y a denunciar a su agresor.”

En el IES Pedro Jiménez Montoya, también se ha celebrado una concentración de alumnos y profesores a primera hora de la mañana.