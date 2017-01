Mandan a prisión a un padre por abusar de su hija menor de edad durante años

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Baza ha mandado a prisión preventiva a un hombre de 54 años acusado de abusar sexualmente de su hija, una adolescente, durante años. Las pruebas contra el progenitor son contundentes.

La menor de edad sufrió un fuerte ataque de ansiedad después de uno de los últimos episodios sufridos y decidió no seguir escondiendo más este problema. Se lo contó a un profesor suyo de actividades extraescolares, quien no dio crédito a lo ocurrido y ambos acudieron a la comisaría de Policía Nacional de Baza para presentar la correspondiente denuncia por los hechos sucedidos. No fue una vez, ni dos, ni tres... según el testimonio de la menor han sido muchos años soportando a este individuo. Una pesadilla que le costará, desgraciadamente, tiempo para superarla.

El presunto abusador sexual aprovechó el viaje de su mujer a Marruecos, según ha sabido este periódico de fuentes consultadas conocedoras de este caso, para atacar nuevamente a su hija. Lo solía hacer habitualmente cuando bebía y llegaba a casa borracho, aunque no le servirá de atenuante el día del juicio porque hay episodios de abusos en los que este individuo no se encontraba ebrio.

La menor estalló el pasado sábado. No quiso seguir escondiendo durante más tiempo su pesadilla, no quiso aguantar más las manos de su padre sobre su cuerpo, los tocamientos libidinosos y todos los abusos sexuales registrados año tras año. Ese punto y final ha terminado con el presunto abusador sexual, su padre, en la cárcel de Albolote.

La madre de la menor ha confesado no tener conocimiento alguno sobre lo ocurrido con su hija, ni en el último episodio ni en otros anteriores denunciados por la menor a lo largo de los últimos años. Este hombre aprovechaba los viajes de su esposa al extranjero o los momentos en los que no estaba ella en casa para atacar a su hija.

El detenido no es de nacionalidad española, está asentado en la comarca de Baza y trabaja como autónomo en el sector comercial. Desde el lunes duerme en la cárcel de Albolote. A la menor se le ha ofrecido todo tipo de ayudas para intentar superar esta pesadilla.

Distintos estudios reflejan el elevado número de casos de pederastia que se cometen en el seno familiar contra menores de edad, más del 70% de los casos denunciados, y según la fundación Anar, en el 24,6% de los casos de abusos sexuales el autor es el padre biológico del menor.